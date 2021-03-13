Снижение количества правонарушений в Нижегородской области за 2020 год составило 1,61% Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Снижение количества правонарушений в Нижегородской области за 2020 год составило 1,61%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Генпрокуратурой на портале правовой статистики.

Согласно размещенной информации, в целом в регионе за последние 10 лет отмечено значительное снижение количества преступлений.

Так, в 2011 году было совершено 65 614 тысяч преступлений, а в 2020 году - 42 337 тысяч правонарушений. Таким образом, количество преступлений снизилось на 35,5%.

За минувший 2020 год снижение количество правонарушений в регионе составило 1,61%.

При этом Севастополь среди регионов России занял первое место по росту преступности в 2020 году (+44%). На втором месте оказался Санкт-Петербург (+26%), на третьем - Ленинградская область (+13%).

В общей структуре отдельных видов преступности, по данным МВД, максимальную долю составили кражи (37%) и мошенничество (16%).