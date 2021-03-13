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Экономика

Рабочую группу по созданию карбонового полигона создадут в Нижегородской области

15 марта 2021 13:20  [111] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Рабочую группу по созданию карбонового полигона для изучения способности окружающей среды поглощать углерод (СО2) создадут при Нижегородском научно-образовательном центре (НОЦ). Об этом сообщает пресс-служба ННГУ им. Лобачевского.

Такое решение было принято в ходе совещания, которое прошло в университете 14 марта.

Участие в совещании приняли заместители губернатора региона Андрей Бетин и Андрей Саносян, президент Российской академии наук Александр Сергеев, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, ректор ННГУ Елена Загайнова и руководители профильных подразделений университета, а также представители Института прикладной физики РАН.

Также была достигнута договоренность по разработке основы проекта полигона для презентации в Министерстве науки и высшего образования РФ, а также на специальной сессии РАН.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область может стать площадкой, где построят полигон по изучению СО2.

В перспективе полигоны появятся на базе российских университетов, расположенных в разных регионах страны. Планируется, что в случае положительного ответа на заявку главы Нижегородской области полигон откроется на базе ННГУ им. Лобачевского.

Создание сети карбоновых полигонов стало особо актуально после введения Европейским союзом углеродного сбора на импортные товары. При ценообразовании теперь учитывается количество СО2, которое регион, производящий продукт, выделяет. На товаре должна быть соответствующая маркировка.

Ранее Международная группа экспертов по климату пришла к выводу, что выбросы СО2 в атмосферу способствовали ускорению изменения климата.

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Теги:
ННГУ Производство Экология
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