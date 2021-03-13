Основной этап рекультивации Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде стартует в апреле Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Основной этап рекультивации Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде стартует в апреле. Об этом сообщил директор ГБУ НО "Экология региона" Максим Левин в ходе заседания комиссии Гордумы по экологии 16 марта 2021 года.

По его словам, подготовительные работы, которые начались в январе текущего года близятся к завершению. В том числе, подрядчик (ООО "Ситилюкс") произвел плановый пуск спецтехники "Грохот". С его помощью отходы извлекаются из тела свалки и сортируются по фракциям. Мелкий мусор будет перерабатываться в грунт-рекультивант и возвращаться на территорию, крупный - увозиться на полигон.

В этом году предстоит ликвидировать 7 га свалки. На это выделено 445 млн рублей.

Напомним, полностью завершить ликвидацию свалки подрядчик должен в четвертом квартале 2022 года. Впоследствии территория будет засеяна травами. Стоимость работ составит 1,23 млрд рублей. Это средства из федерального и областного бюджетов.

Данная свалка является одним из наиболее крупных несакционированных объектов размещения отходов на территории Нижнего Новгорода. Площадь свалки составляет около 18 га, объем накопленных отходов — примерно 1 млн тонн, высота слоя отходов - от 5 до 13 метров.