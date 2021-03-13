Проект ликвидации двух крупных свалок в Нижнем Новгороде разработают в 2021 году Общество

Свалка на Московском шоссе Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Проект ликвидации двух крупных свалок в Нижнем Новгороде разработают в 2021 году. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Гордумы по экологии 16 марта 2021 года.

Речь идет о свалке на ул. Заовражной в Приокском районе и на ул. Московское шоссе в Канавинском районе.

Как сообщил директор МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода" Алексей Глазов, в настоящее время проводится предпроектная подготовка. По этим объектам уже разработаны сметы.

На рекультивацию свалки на ул. Заовражной планируется направить порядка 7 млн рублей, на ул. Московское шоссе - порядка 20 млн рублей.

После прохождения государственной экологической экспертизы свалки будут ликвидированы в рамках федеральной программы "Чистая страна" нацпроекта "Экология".

Напомним, что свалка на ул. Заовражной площадью порядка 250 кв.м. начала образоваться осенью 2018 года. Зимой данная площадь стала местом для незаконного вывоза снега. Весной 2019 года сюда вновь начали привозить горы мусора. Въезд на свалку неоднократно засыпали грунтом, однако эту насыпь ночью разравнивали неизвестные. Организатора свалки подозревали в поджоге машины сотрудника администрации Приокского района, который препятствовал складированию мусора.

Свалка строительного и бытового мусора площадью более 20 га на Московском шоссе образовалась на месте бывшей воинской части, которая была заброшена.