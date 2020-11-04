Дума Нижнего Новгорода утвердила изменения в бюджет Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода утвердила ноябрьские изменения в бюджет города. Об этом сообщает корреспондент по итогам заседания 25 ноября 2020 года.

Таким образом после корректировок параметры бюджета 2020 года следующие: доходы – 37 млрд 539 млн 500 тысяч рублей, расходы 38 млрд 807 млн 700 тысяч рублей, дефицит – 1 млрд 268 млн 200 тысяч рублей.

Напомним, доходная часть бюджета увеличена на 273 млн 600 тысяч рублей, в том числе за счет собственных доходов - на 42 млн 800 тысяч рублей, за счет межбюджетных трансфертов – на 230 млн 800 тысяч рублей.

Расходы за счет собственных доходов увеличены:

- 44 млн 600 тысяч рублей - на выплату выкупной стоимости при расселении граждан из аварийного фонда;

за счет межбюджетных трансфертов:

- 121 млн 400 тысяч рублей – на строительство школы в районе Нижегородской сельскохозяйственной академии;

- 55 млн рублей - на возмещение части затрат транспортным организациям, пострадавшим из-за коронавируса, в части оплаты труда работникам;

- 45 млн рублей - на реставрационные и восстановительные работы здания ДДТ им. Чкалова;

- 39 млн рублей – на монтаж системы видеонаблюдения в 76 общеобразовательных учреждениях города;

- 6 млн 700 тысяч рублей - на подготовку проектно-сметной документации для рекультивации несанкционированной свалки на ул. Заовражной в Приокском районе;

- 3 млн 700 тысяч рублей – на предоставление субсидий частным дошкольным учреждениям образования на возмещение затрат;

- 2 млн 100 тысяч - на обеспечение мероприятий переселения граждан из аварийного фонда;

- 200 тысяч рублей – на социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья.

Также средства перераспределяются с других статей на:

- 40 млн рублей - субсидия транспортным предприятиям, пострадавшим из-за распространения коронавируса;

- 53 млн 646 тысяч - на ремонтно-реставрационные работы МАУК "Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор"";

- 3 млн 800 тысяч рублей – на дезинфекцию остановок;

- 1 млн 900 тысяч рублей - на выплату компенсаций за изъятие жилых помещений;

- 1 млн 900 тысяч рублей - для ремонта пустующих муниципальных жилых помещений.

Напомним, в октябре доходная и расходная части бюджета Нижнего Новгорода были увеличены на 96,6 млн рублей за счет собственных доходов и на 46,1 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов.