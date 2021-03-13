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Общество

Экодуки для диких животных построят в Нижегородской области

16 марта 2021 15:10  [2] Общество
Проект экодука

Проект экодука

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Экодуки для диких животных построят в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Согласно предоставленной информации, первые надземные и подземные сооружения, предназначенные для перехода животных (лосей, косуль, кабанов и других крупных животных) через автотрассу, появятся на трассе М-12 ("Москва – Нижний Новгород - Казань").

По мнению специалистов министерства, появление таких "транспортных коридоров" для животных позволит уменьшить число аварий и повысить безопасность водителей на дороге.

Как отметили в министерстве, риск дорожно-транспортных происшествий с участием копытных особенно велик весной, когда у лосей появляется новое потомство. В мае самки отгоняют годовалых лосят, которые начинают самостоятельную жизнь и часто становятся участниками аварий. Также опасны ДТП в осенний период, когда у лосей начинается гон (брачный период).

Планируется, что экодуки будут максимально замаскированы под естественный ландшафт и защищены шумовыми экранами.

Как сообщалось ранее, с 1 марта в регионе введен запрет на охоту.

По данным на 2020 год в регионе насчитывается 16,4 тысячи лосей (в 2011 году - 8,1 тысяча), 1,2 тысячи медведей (в 2011 год - 807 особей), 963 косули (в 2011 год - 269 особей).

Напомним также, что зимнюю "перепись" диких животных провели в Нижегородской области.

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Теги:
Животные Экология
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