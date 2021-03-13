Новый проект реконструкции стадиона "Водник" планируется разработать в Нижнем Новгороде Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новый проект реконструкции стадиона "Водник" планируется разработать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил директор департамента физической культуры и спорта администрации города Юрий Звездин в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 16 марта 2021 года.

"Сейчас есть в планах рассмотреть на ближайшем заседании Гордумы вопрос выделения средств, необходимых для разработки новой проектно-сметной документации. Мы постарались максимально учесть потребности жителей и результаты общественных слушаний. Есть понимание, что данный проект должен быть реальным, чтобы провести с минимальными затратами ту реконструкцию, которая позволит сделать этот объект нормативным", - сказал он.

В частности, в ходе реконструкции теперь планируется демонтировать старые трибуны и обустроить новое современное футбольное поле. Юрий Звездин отметил, что прежние проекты предполагали слишком дорогую реализацию.

По его словам, администрация Нижнего Новгорода достигла соглашения с правительством Нижегородской области о включении объекта в адресно-инвестиционную программу. Это будет сделано в текущем году.

Как уточнил заместитель главы города Леонид Стрельцов, по расчетам, разработка проекта оценивается в 13,7 млн рублей.

Осознание необходимости обновления стадиона "Водник" появилось у нижегородских властей порядка десяти лет назад. В 2009 году стадион в рамках инвестиционного контракта передан ООО "Пересвет-Регион-НН" по инвестиционному контракту. Но инвестор, ссылаясь на финансовый кризис, отказался от реконструкции стадиона.

К планам по стадиону вернулись спустя несколько лет - новый градоначальник Олег Кондрашов пообещал, что первый этап реконструкции "Водника" завершится в 2012 году.

В марте 2013 года администрация Нижнего Новгорода сообщала о планах по выделению 1,2 млрд рублей на реконструкцию стадиона "Водник" в рамках реализации долгосрочной целевой программы по развитию спорта в Нижнем Новгороде на 2013-2017 годы. Благоустройство должно было завершиться в 2014 году.

В июне 2017 года администрация хотела включить стадион в перечень территорий для благоустройства в 2018 году для голосования. Однако, позднее, в ноябре, сообщила, что стадион не войдет в список территорий для благоустройства по федеральной программе.

В феврале 2019 года прошел семинар "Стадион Водник. Проблемы и перспективы", организованный Центром прикладной урбанистики, где нижегородцы сделали свои предложения по благоустройству территории. В 2020 году на их основе разрабатывалась концепция благоустройства.