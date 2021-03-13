На Кипр, в Грецию и Тунис можно будет улететь из Нижнего Новгорода
Границы Сарова расширят за счет Дивеевского района и Мордовии
В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Спорт
16 марта 2021 15:43  [107] Новый проект реконструкции стадиона "Водник" планируется разработать в Нижнем Новгороде
15 марта 2021 14:40  [175] Нижегородец завоевал "бронзу" на чемпионате России по плаванию среди слепых
13 марта 2021 14:46  [446] Лыжный марафон "Нижний 800"
13 марта 2021 14:46  [1382] Почти 500 человек приняли участие в лыжном марафоне "Нижний 800"
13 марта 2021 11:20  [348] "Более 650 площадок ГТО будет построено в России к 2024 году", - Дмитрий Чернышенко
12 марта 2021 15:24  [391] Саблист Кирилл Тюлюков из Арзамаса завоевал бронзу на юниорском первенстве РФ
12 марта 2021 15:21  [328] 90-летие ГТО отметили в Нижегородской области
12 марта 2021 13:55  [571] Компания "Лукойл" подарила форму хоккеистам из Кстова
12 марта 2021 12:25  [308] "Матч звезд" чемпионата Нижегородской области по баскетболу пройдет 13 марта
10 марта 2021 16:34  [340] Представитель СК "Знамя" Максим Петров стал третьим на юниорском первенстве РФ по фехтованию
Спорт

Новый проект реконструкции стадиона "Водник" планируется разработать в Нижнем Новгороде

16 марта 2021 15:43  [107] Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новый проект реконструкции стадиона "Водник" планируется разработать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил директор департамента физической культуры и спорта администрации города Юрий Звездин в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 16 марта 2021 года.

"Сейчас есть в планах рассмотреть на ближайшем заседании Гордумы вопрос выделения средств, необходимых для разработки новой проектно-сметной документации. Мы постарались максимально учесть потребности жителей и результаты общественных слушаний. Есть понимание, что данный проект должен быть реальным, чтобы провести с минимальными затратами ту реконструкцию, которая позволит сделать этот объект нормативным", - сказал он.

В частности, в ходе реконструкции теперь планируется демонтировать старые трибуны и обустроить новое современное футбольное поле. Юрий Звездин отметил, что прежние проекты предполагали слишком дорогую реализацию.

По его словам, администрация Нижнего Новгорода достигла соглашения с правительством Нижегородской области о включении объекта в адресно-инвестиционную программу. Это будет сделано в текущем году.

Как уточнил заместитель главы города Леонид Стрельцов, по расчетам, разработка проекта оценивается в 13,7 млн рублей.

Осознание необходимости обновления стадиона "Водник" появилось у нижегородских властей порядка десяти лет назад. В 2009 году стадион в рамках инвестиционного контракта передан ООО "Пересвет-Регион-НН" по инвестиционному контракту. Но инвестор, ссылаясь на финансовый кризис, отказался от реконструкции стадиона.

К планам по стадиону вернулись спустя несколько лет - новый градоначальник Олег Кондрашов пообещал, что первый этап реконструкции "Водника" завершится в 2012 году.

В марте 2013 года администрация Нижнего Новгорода сообщала о планах по выделению 1,2 млрд рублей на реконструкцию стадиона "Водник" в рамках реализации долгосрочной целевой программы по развитию спорта в Нижнем Новгороде на 2013-2017 годы. Благоустройство должно было завершиться в 2014 году.

В июне 2017 года администрация хотела включить стадион в перечень территорий для благоустройства в 2018 году для голосования. Однако, позднее, в ноябре, сообщила, что стадион не войдет в список территорий для благоустройства по федеральной программе. 

В феврале 2019 года прошел семинар "Стадион Водник. Проблемы и перспективы", организованный Центром прикладной урбанистики, где нижегородцы сделали свои предложения по благоустройству территории. В 2020 году на их основе разрабатывалась концепция благоустройства.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Проектирование Реконструкция Стадион
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph