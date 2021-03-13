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Названы наиболее подверженные подтоплению во время паводка участки Нижнего Новгорода

17 марта 2021 15:19  [39] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Названы наиболее подверженные подтоплению во время паводка участки Нижнего Новгорода. Соответствующую информацию озвучил первый заместитель главы администрации города Дмитрий Сивохин.

Он сказал, что заречная часть города больше подвержена подтоплениям, из года в год проблемы испытывают Мещерский, Гордеевский микрорайоны и Сортировка. Днём ранее специалисты уже выезжали на место подтопления в Ленинском районе на ул. Новикова-Прибоя. Воду также откачивали на улицах Советской, Генерала Зимина, Тонкинской, Комсомольском шоссе, Кузбасской, Гордеевской, Ухтомского, Движенцев, Путейской, в Лесном городке.

Специалисты ГОЧС также спрогнозировали, что частично подтопления будут в частном секторе и на некоторых участках проезжей части Нижнего Новгорода. Поэтому они ведут работу с ГИБДД и дорожными службами.

Директор МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода" Сергей Михайлов также уточнил, что помимо Канавинского района проблемными являются: в Московском районе – территория рядом с бывшим кинотеатром Москва, в Сормовском районе – ул. Гаугеля, в Нижегородском районе – Подновье.

Напомним, что в Нижнем Новгороде 17 марта введен режим повышенной готовности в связи с подготовкой к паводковому периоду.

Ранее также были опубликованы номера телефонов, позвонив по которым жители города могут сообщить о подтоплении.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Паводок
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