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Экономика

Нижний Новгород закупит в лизинг снегоуборочную технику на 1 млрд рублей

17 марта 2021 16:38  [57] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Около 1 млрд рублей направят на закупку в лизинг дорожной снегоуборочной техники для Нижнего Новгорода. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике 17 марта 2021 года.

По словам главы города Юрия Шалабаева, планируется закупить 207 единиц техники.

Лизинговый партнер будет выбран по конкурсу. По расчетам мэрии, выплаты начнутся в 2023 году и продлятся пять лет. На ближайшем заседании Гордумы депутаты рассмотрят вопрос о направлении 85,5 млн рублей на оплату первоначального взноса.

"Сейчас мы работаем с федеральным минпромторгом, чтобы получить 10% субсидию на приобретение техники. Если получится, то стоимость лизинга будет практически соответствовать уровню инфляции", - отметил Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО "КАМАЗ" было подписано соглашение, которое предусматривает сотрудничество города и предприятия по обновлению парка коммунальной техники.

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Теги:
Бюджет ЖКХ Транспорт
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