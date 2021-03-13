Нижний Новгород закупит в лизинг снегоуборочную технику на 1 млрд рублей

Около 1 млрд рублей направят на закупку в лизинг дорожной снегоуборочной техники для Нижнего Новгорода. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике 17 марта 2021 года.
По словам главы города Юрия Шалабаева, планируется закупить 207 единиц техники.
Лизинговый партнер будет выбран по конкурсу. По расчетам мэрии, выплаты начнутся в 2023 году и продлятся пять лет. На ближайшем заседании Гордумы депутаты рассмотрят вопрос о направлении 85,5 млн рублей на оплату первоначального взноса.
"Сейчас мы работаем с федеральным минпромторгом, чтобы получить 10% субсидию на приобретение техники. Если получится, то стоимость лизинга будет практически соответствовать уровню инфляции", - отметил Юрий Шалабаев.
Ранее сообщалось, что между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО "КАМАЗ" было подписано соглашение, которое предусматривает сотрудничество города и предприятия по обновлению парка коммунальной техники.
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