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Общество

Новые насосы устанавливают в затапливаемых подземных переходах Автозавода

18 марта 2021 17:32  [100] Общество

Фото: Администрация Автозаводского района

Новые дренажные насосы устанавливают в подземных пешеходных переходах Автозаводского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в районной администрации.

Оборудование предназначено для переходов, которые регулярно затапливает водой, особенно в период таяния снега и в дождливую погоду. Речь идет о подземных пешеходных переходах "Проспект Бусыгина", "Станция Автозаводская – Сортировочная" и "6 проходная".

Напомним, что о закупке и установке новых дренажных насосов администрация района сообщала осенью 2018 года, когда подземные переходы около проходных ГАЗа в очередной раз затопило водой.

Тогда проблема решилась посредством прочистки напорных коллекторов систем дренажной канализации, а до ноября того же года планировалось заменить и установить насосы.

Сегодня – 18 марта 2021 года, в администрации сообщили, что необходимые насосы были закуплены. На четыре единицы оборудования потрачена 91 тысяча рублей средств городского бюджета.

Производительность насосного оборудования – 500 литров в минуту. Насосы включаются 10-12 раз в день.

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Теги:
Автозаводский район Городское хозяйство Паводок
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