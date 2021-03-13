Четыре участка дорог отремонтируют в 2021 году в Вадском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четыре участка дорог отремонтируют в 2021 году в Вадском районе по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, на эти цели выделено около 113 млн рублей.

По словам губернатора Глеба Никитина, ремонтом дорог в Вадском районе будет заниматься местный подрядчик, который давно работает на этой территории.

На дороге Вад – Новый мир в ремонтную программу включены три участка, которые сейчас находятся в ненормативном состоянии. Также планируется отремонтировать двухкилометровую дорогу, ведущую к селу Умаи. Здесь сильно изношена дорожная одежда. Согласно дефектной ведомости, подрядчику предстоит укрепить обочины, уложить нижний слой из щебня и верхний - из асфальтобетона.

К ремонту планируется приступить в августе-сентябре этого года. Перед подрядчиком поставлена задача – проводить работы таким образом, чтобы не перекрывать проезд целиком; для удобства местных жителей организовать движение по одной полосе, выставив предупреждающие временные знаки.

Ранее сообщалось, что ремонт дороги между Семеновским и Ковернинским районами обойдется в 200 млн рублей.

Напомним, в 2020 году в рамках региональной ремонтной программы нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было отремонтировано 195 участков общей протяженностью 887,1 км.