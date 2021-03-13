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Общество

ЕРКЦ рекомендует жителям Дзержинска и Кстова оплачивать квитанции за тепло и горячую воду онлайн

19 марта 2021 15:19  [79] Общество

ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) рекомендует жителям Дзержинска и Кстова оплачивать квитанции за тепло и горячую воду онлайн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, оплатить без комиссии отопление и горячую воду по квитанциям ЕРКЦ можно в личном кабинете или разделе "Оплата без регистрации (без комиссии)".

На сайте также можно погасить задолженность по судебным решениям. Подробная инструкция размещена в разделе "Информационный помощник".

Заплатить без комиссии за отопление и горячую воду в Дзержинске можно в офисе ЕРКЦ (ул. Петрищева, д. 10 А), в окнах приема платежей компании, расположенных в зданиях многофункциональных центров на ул. Гастелло, д.11., ул. Пушкинская, д.16, ул. Терешковой, д.24, и в пункте приема платежей в ТД "Меркурий".

В Кстове - в офисе компании (б-р Нефтепереработчиков, д.19) и операционном окне ЕРКЦ, которое находится в многофункциональном центре (ул. Магистральная, д.22Б).

Все офисы продаж и обслуживания клиентов ЕРКЦ работают в обычном режиме. В целях предотвращения распространения вирусной инфекции гражданам настоятельно рекомендуется соблюдать все требования для защиты собственного здоровья и здоровья окружающих – пользоваться масками, перчатками, соблюдать дистанцию.

Задать вопросы специалистам компании можно также на сайте компании в личном кабинете или в разделе "Обратная связь", а также по телефону Контакт-центра 8 800 100 75 30.

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