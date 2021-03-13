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Общество

Поставка новой партии вакцины от коронавируса в Нижегородскую область планируется на следующей неделе

19 марта 2021 15:53  [117] Общество

Фото: с сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Поставка новой партии вакцины от коронавируса в Нижегородскую область планируется на следующей неделе. Об этом агентству НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

По словам собеседника агентства, минздрав РФ формирует планы по распределению объемов препарата и поступление партий вакцины во все регионы, в том числе Нижегородскую область.

"Новая партия вакцины ожидается на следующей неделе", - отметили в нижегородском минздраве.

По состоянию на 19 марта 2021 года прививку от COVID-19 в регионе получили около 125 тысяч человек, из них более 86 тысяч - две аппликации вакцины.

Сейчас вакцинация в регионе ведется препаратом "Спутник V". Однако, как ранее сообщал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, в перспективе не исключены поставки вакцины "ЭпиВакКорона". Это произойдет когда производство и поставки данного препарата будут налажены.

Напомним, что в регионе действуют 104 вакцинальных пункта в 74 медицинских организациях, список которых размещен на сайте минздрава.

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Теги:
Вакцина Здравоохранение Коронавирус
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