Нижние венцы "Дома Павловой" начали устанавливать на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижние венцы "Дома Павловой" начали устанавливать на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде. Об этом заместителю главы администрации Нижнего Новгорода Леониду Стрельцову рассказала директор музея-заповедника Марина Бугрова.

""Дом Павловой" является визитной карточкой музея, его реставрация началась в 2020 году и завершится в этом году. Перед реставраторами поставлена важная задача – максимально сохранить аутентичные материалы и конструкции памятника деревянного зодчества. Этот вопрос стоит на особом контроле у администрации Нижнего Новгорода, авторского надзора и руководства музея", - сказал Леонид Стрельцов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, сегодня работы на объекте начались с проведения старинного обряда.

"Заложение первого венца дома – это особый этап во всем строительстве. В старину под венцы закладывали монеты, зерно или мех. Хозяева будущего дома верили, что это поможет задобрить строителей, чтобы дом получился крепким, а жизнь в нем – счастливой", - пояснила методист музея-заповедника Елена Шабалина.

Как рассказал архитектор-реставратор Антон Мякишев, в старину крестьяне возводили постройки из дерева, которое росло рядом с местом их проживания. Чаще всего в строительстве использовали сосну и ель.

"Для реконструкции утраченных элементов "Дома Павловой" была выбрана нестандартная ель, растущая в северных краях. При обычной длине сруба 6,3 м сруб ели из Великого Устюга составляет 10 м, диаметр около 40 см. Сейчас мастера ставят оси и по ним в дальнейшем выставят окладной венец – так будет задана геометрия самого сруба", - сообщил Антон Мякишев.

Отметим, что Дом Павловой является самым большим экспонатом музея. Здание было привезено на территорию музея еще в 1980-х годах из деревни Раково Ковернинского района. Его особенностью является принадлежность к типу домов-комплексов, редко встречающихся в Нижегородской области. Некоторые сцены из фильма "Сибирский цирюльник" (реж. Никита Михалков, 1998 год) снимали именно в этом доме.

Ранее сообщалось, что реставратор Дома Павловой на Щелоковском хуторе оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение технологии работ. Реставрацию объекта культурного наследия продолжает субподрядчик.