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Реставратора Дома Павловой на Щелоковском хуторе оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение технологии работ

15 февраля 2021 12:54  [4] Общество
Дом Павловой

Дом Павловой

Фото: http://www.hutor-museum.ru/

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Реставратора объекта культурного наследия "Дом Павловой" на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом сообщил руководитель управления госохраны ОКН Нижегородской области Григорий Меламед на своей странице в соцсети Instagram.

Подрядчик, выполняя реставрацию Дома Павловой, нарушил технологию работ. В отношении компании "Зодчие Северо-Запада" был составлен протокол об административном правонарушении.

Осенью дом был полностью разобран, с тех пор он находился в таком состоянии. Подрядчик, согласно контракту, должен был провести реставрацию срубов и двора с въездом, тесовой кровли, резного декора, интерьеров и печи, а также усилить фундамент и пропитать древесину специальными составами. Но здание долгое время оставалось разобранным до фундамента. Часть бревен хранилась рядом прямо на земле.

На основании этого Советский районный суд Нижнего Новгорода привлек ООО "Зодчие Северо-Запада" к административной ответственности в виде штрафа.

Ранее сообщалось, что реставратора Дома Павловой также ждет внеплановая проверка управления министерства культуры России по Центральному федеральному округу. 

Напомним, что реставрацию объекта культурного наследия продолжает субподрядчик. Подрядная организация "Зодчие Северо-Запада" заключила договор с компанией "Вологодские зодчие".

Как пояснил в декабре глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, на реставрацию ОКН выделены федеральные средства, поэтому расторгать контракт с подрядчиком - "не лучший вариант". Согласно процедуре, в таком случае выделенные средства возвращаются в федеральный бюджет. Из-за этого подрядчика не поменяли, а нашли субподрядчика.

Добавим, что Дом Павловой является самым большим экспонатом музея. Здание было привезено на территорию музея еще в 1980-х годах из деревни Раково Ковернинского района. Его особенностью является принадлежность к типу домов-комплексов, редко встречающихся в Нижегородской области. Некоторые сцены из фильма "Сибирский цирюльник" (реж. Никита Михалков, 1998 год) снимали именно в этом доме. 

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Теги:
Объекты культурного наследия Реставрация Штраф
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