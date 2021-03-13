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Собаки с голубой шерстью из Дзержинска доставлены в ветеринарный госпиталь. Об этом говорится в ответе администрации Дзержинска экоактивистами МОО "Зеленый Фронт". Документ имеется в распоряжении редакции НИА "Нижний Новгород".
Согласно документу, сотрудники мэрии совместно с ООО "Зоозащита-НН" провели осмотр территории нахождения собак, окрашенных в голубой цвет.
По результатам осмотра было выявлено 7 собак на территории промышленной площадки АО "Дзержинское Оргстекло". Сейчас собаки доставлены в ветеринарный госпиталь для лечения и проведение диагностики причин неестественной окраски шерсти животных. Состояние собак оценено как удовлетворительное.
Кроме этого, эта информация была направлена в Росприроднадзор для проведения проверки соблюдения природоохранного законодательства АО "Дзержинское Оргстекло".
Напомним, сообщение о собаках с голубой шерстью на территории завода "Оргстекло" было распространено в социальных сетях в феврале. Нижегородцы предположили, что собаки перепачкались каким-то красителем, и выразили опасения, что животные могут пострадать.
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