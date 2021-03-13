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Общество

Теплая, но пасмурная погода ждет нижегородцев на предстоящей неделе

22 марта 2021 11:55  [173] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Теплая, но преимущественно пасмурная погода, ожидает жителей Нижнего Новгорода на предстоящей неделе.

По информации синоптиков, в понедельник и вторник (22 и 23 марта) в городе будет пасмурно. Сегодня даже прогнозируется небольшой снег, но дневная температура воздуха поднимется до отметки +2°.

В ночь на среду похолодает до -7°, но днем облака рассеются, и выглянет солнце, прогрев воздух до +1°. Аналогичная погода ожидается и днем позже – в четверг.

С пятницы и до конца недели вновь ожидается пасмурная погода, но столбики градусников не опустятся ниже +1° даже ночью. Днем прогнозируется +2°, но в субботу выпадут осадки в виде небольшого сырого снега.

Ранее синоптики рассказывали об ожидаемых погодных условиях до конца весны и прогнозировали сложную паводковую ситуацию.

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