Теплая, но пасмурная погода ждет нижегородцев на предстоящей неделе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Теплая, но преимущественно пасмурная погода, ожидает жителей Нижнего Новгорода на предстоящей неделе.

По информации синоптиков, в понедельник и вторник (22 и 23 марта) в городе будет пасмурно. Сегодня даже прогнозируется небольшой снег, но дневная температура воздуха поднимется до отметки +2°.

В ночь на среду похолодает до -7°, но днем облака рассеются, и выглянет солнце, прогрев воздух до +1°. Аналогичная погода ожидается и днем позже – в четверг.

С пятницы и до конца недели вновь ожидается пасмурная погода, но столбики градусников не опустятся ниже +1° даже ночью. Днем прогнозируется +2°, но в субботу выпадут осадки в виде небольшого сырого снега.

Ранее синоптики рассказывали об ожидаемых погодных условиях до конца весны и прогнозировали сложную паводковую ситуацию.