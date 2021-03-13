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Экономика

"Квантовая долина" может разместиться в Верхних Печерах в Нижнем Новгороде

18 марта 2021 18:33  [51] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Квантовая долина" может разместиться в Верхних Печерах в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ННГУ им. Лобачевского со ссылкой на проректора по правовой и кадровой работе Ольгу Сиземову.

Предполагается, что "Квантовая долина" станет территорией, где будут разрабатывать инновационные проекты. В частности, там планируется строительство объектов высокотехнологичной инфраструктуры, размещение научно-технических помещений с современным оборудованием, лабораториями, центрами прототипирования, инжинирингового центра и открытых рабочих пространств.

По словам Ольги Сиземовой, заявка на создание ИНТЦ уже отправлена и сейчас рассматривается профильными федеральными министерствами и ведомствами.

"Квантовую долину" предлагается построить по адресу: ул. Владимира Высоцкого, д.1 (корп 1 и 2), где ранее планировалось строительство домов ЖК "Атлант"

В университете отметили, что срок инвестиционного договора, заключенного ННГУ с ООО "Атлант" и ООО "Профстрой-НН", истек 31 декабря 2019 года. На сегодняшний день построена первая очередь домов (два корпуса дома готовятся к вводу в эксплуатацию). Строительство второй-четвертой очередей ООО "Атлант" так и не начинало.

Добавим, что одним из условий участия ННГУ в программе создания "Квантовой долины" является предоставление земельного участка под строительство центра инновационной медицины. Заявка подразумевает возведение здания по указанному выше адресу.

Ранее сообщалось, что в создании ИНТЦ "Квантовая долина" выразили заинтересованность ГК "Росатом", ГК "Ростех", ОАО "РЖД" и ПАО "Сбербанк".

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Теги:
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