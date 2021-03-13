СК подтвердил задержание инспектора ГИБДД в Дзержинске Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Следственное управление СК России по Нижегородской области подтвердило задержание инспектора ГИБДД в Дзержинске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации, в отношении группы лиц, в которую входят сотрудники ГИБДД Дзержинска, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования, совершенное с использованием своего служебного положения.)

По версии следствия, в 2020 году подозреваемые разработали план по получению страховых выплат за оформление фиктивных ДТП.

Так, 11 мая прошлого года инспектор ДПС от своего имени составил подложные документы о якобы совершенном на территории Дзержинска ДТП с участием трех автомобилей - Lada X-Ray, Honda CR-V и Mercedes Benz. Причиной аварии было указано возможное нарушение водителем автомобиля Lada X-Ray правил дорожного движения, за которое предусмотрена ответственность по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования).

После этого, подозреваемые обратились в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода с иском к Российскому союзу автостраховщиков о взыскании компенсации за причиненный в результате ДТП ущерб на сумму 400 тысяч рублей. В суд были предоставлены подложные документы об обстоятельствах ДТП, изготовленные подозреваемыми. В феврале 2021 года суд удовлетворил данные требования, но решение суда еще не вступило в законную силу.

Противоправные действия были выявлены оперативными сотрудниками УФСБ по региону. В настоящее время следователи совместно с УФСБ проводят следственные действия с участием подозреваемых - производится допрос, а также обыски по месту их работы и проживания.

Ранее сообщалось, что инспектор полиции был задержан за рулем автомашины Lexus, стоимостью 3 млн рублей. Также задержаны его подельники - представитель адвокатского сообщества Нижегородской области и ряд юристов, специализирующихся на оформлении страховых случаев по дорожно-транспортным происшествиям и проведении экспертиз в данной сфере деятельности.

По данному факту также проводится проверка ОРЧ (собственной безопасности) ГУ МВД России по Нижегородской области.