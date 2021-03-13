Нижегородец обнаружил древние останки в мешках у строящейся церкви в Кремле Общество

Фото: из соцсети Вконтакте, Нижний Новгород Без цензуры

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородец обнаружил у строящейся в Кремле церкви Симеона Столпника древние останки, упакованные в мешки. Об этом он рассказал в группе в соцсети ВКонтакте.

На фотографиях видны черепа и кости, которые хранятся прямо на улице.

"Как видим не все из них были перенесены на новое место захоронения. Остатки растрепанных мешков, видимых на снимках, указывают, что археологи или строители подготовили кости для передачи РПЦ, а не сгребли в кучу к забору. Но что-то пошло не так…", - иронично отметил нижегородец.

Как заявили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе Нижегородской епархии, "периодически при проведении работ обнаруживаются костные останки, которые обмываются и помещаются в костницу под алтарем". Это и произойдет с обнаруженными останками.

Напомним, останки были обнаружены в 2018 году во время археологических раскопок, предваривших строительные работы по воссозданию храма преподобного Симеона Столпника.

Во время работ был обнаружен некрополь, ранее не упоминавшийся в документах. Монастырское кладбище составляло около 900 захоронений: исследования показали, что здесь покоились монашествующие и миряне, взрослые и дети.

Сохранившиеся останки были извлечены из земли, и 3 ноября 2020 года перезахоронены. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил заупокойную литию "о всех на месте сем погребенных".

Фоторепортаж найденного некрополя можно посмотреть здесь.

СПРАВКА:

Согласно историческим документам, Симеоновская церковь служила главным храмом одноименного монастыря, располагавшегося на Ивановском съезде: упоминания об обители встречаются в Сотной грамоте 1621–1622 годов. В 1715 году монастырь вместе с церковью был уничтожен в большом пожаре. Впоследствии на этом месте возвели каменный храм, ставший с 1769 года приходским храмом Нижегородского гарнизонного батальона. С 1826 по 1836 годы Симеоновская церковь находилась в военном ведомстве, а потом перешла к единоверцам.

Со второй половины августа 1918 года все кремлевские храмы были закрыты для богослужений, церковные общины ликвидированы. К 1 июня 1928 года здание было разобрано как "не представляющее интереса с архитектурной стороны", по определению Главного управления научными, научно-художественными и музейными учреждениями Наркомпроса.

Церковь воссоздается в историческом виде и представляет собой одноглавую постройку с трапезной и шатровой колокольней, бесстолпную, одноапсидную. Высота до креста храма – около 30 метров, площадь молельного зала — 224,9 квадратных метра. Церковь будет вмещать до 50 прихожан.