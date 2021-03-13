Нижегородских депутатов обязали декларировать криптовалюту

Фото:
Депутатов думы Нижнего Новгорода обязали декларировать криптовалюту. Такое решение было принято на заседании Гордумы 24 марта 2021 года.
Соответствующее изменение внесено в нормативные правовые акты, устанавливающие порядок предоставления депутатами и муниципальными служащими сведений о доходах, расходах и имуществе.
В конце 2020 года на федеральном уровне цифровые финансовые активы были признаны имуществом. В связи с этим они теперь тоже должны декларироваться.
Сведения о принадлежащих депутатам и членам их семей виртуальных активах будут опубликованы на сайте Гордумы в разделе "Противодействие коррупции" по итогам декларационной кампании за 2021 год.
СПРАВКА:
Криптовалюта — разновидность цифровой валюты. Единицей ее выражения является "coin". Самая популярная сегодня криптовалюта – BitCoin (биткоин обменивается на обычные деньги). Добыча криптовалюты называется майнинг. Им может заниматься любой обладатель компьютера необходимой мощности со специальным программным обеспечением.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+