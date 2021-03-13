Нижегородских депутатов обязали декларировать криптовалюту Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутатов думы Нижнего Новгорода обязали декларировать криптовалюту. Такое решение было принято на заседании Гордумы 24 марта 2021 года.

Соответствующее изменение внесено в нормативные правовые акты, устанавливающие порядок предоставления депутатами и муниципальными служащими сведений о доходах, расходах и имуществе.

В конце 2020 года на федеральном уровне цифровые финансовые активы были признаны имуществом. В связи с этим они теперь тоже должны декларироваться.

Сведения о принадлежащих депутатам и членам их семей виртуальных активах будут опубликованы на сайте Гордумы в разделе "Противодействие коррупции" по итогам декларационной кампании за 2021 год.

СПРАВКА:

Криптовалюта — разновидность цифровой валюты. Единицей ее выражения является "coin". Самая популярная сегодня криптовалюта – BitCoin (биткоин обменивается на обычные деньги). Добыча криптовалюты называется майнинг. Им может заниматься любой обладатель компьютера необходимой мощности со специальным программным обеспечением.