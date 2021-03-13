Два ОКН передали в собственность Нижегородской области для реставрации

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дом Чардымова (ул. Б.Печерская, 54А)

дом Чардымова (ул. Б.Печерская, 54А)

Фото: с сайта google.maps

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пять квартир в двух объектах культурного наследия - главный дом усадьбы Яхонтовой (ул. Новая, 22) и дом Чардымова (ул. Б.Печерская, 54А) переданы в собственность Нижегородской области. Такое решение было принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 24 марта 2021 года.

Как ранее пояснила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, после передачи правительство Нижегородской области объединит помещения в здания.

Данные ОКН планируется отреставрировать к 800-летию Нижнего Новгорода.

Напомним, флигель усадьбы Яхонтовой (ул. Новая, 22А) был отремонтирован в 2019 году в рамках проведения фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест - Нижний Новгород".

СПРАВКА:
Усадьба Яхонтовой - памятник градостроительства и архитектуры в историческом центре Нижнего Новгорода. Построена в 1862 - 1899 годах. В комплекс усадьбы входят три сохранившихся строения: главный дом, флигель и надворный флигель.

Усадьба является неотъемлемым элементом района улиц Студёной, Славянской, Короленко и Новой - уникального заповедного места, с сохранившейся городской деревянной застройкой второй половины XIX - начала ХХ веков. Представляет собой образец деревянной и каменно-деревянной архитектуры Нижнего Новгорода (источник).

Дом Павла Чардымова построен в 1911 году и является образцом деревянного модерна, но сегодняшний облик здания сильно изменен (источник).

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Теги:
Объекты культурного наследия Реставрация
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