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Общество

Нижегородские врачи с начала года провели 106 телемедицинских консультаций

24 марта 2021 18:53  [80] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Областной центр компетенций по телемедицине, открытый на базе больницы №33 Нижнего Новгорода в 2019 году, с начала 2021 года провел 106 телемедицинских консультаций. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Центр проводит телемедицинские консультации взрослых пациентов нижегородских учреждений здравоохранения в формате "врач - врач" и "врач - врач - пациент" по профилям: нефрология, неврология, эндокринология, офтальмология, реабилитация, кардиология, общая и гнойная хирургия, флебология, колопроктология, урология, травматология, токсикология, гастроэнтерология и др.

Также при необходимости консультации проходят в так называемом "отложенном" режиме: путем изучения врачом-консультантом медицинской документации пациента без общения с ним и его лечащим врачом.

Так, в 2020 году было проведено более 830 телемедицинских консультаций жителей Нижегородской области, в том числе при участии национальных медицинских исследовательских центров федерального уровня.

Также специалисты Центра оказывают организационно-методическую помощь учреждениям здравоохранения Нижегородской области; принимают участие в организации и развитии единого телемедицинского информационного пространства в региональном здравоохранении по направлениям телемедицинского консультирования, диагностики, дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента.

Кроме того, в областном центре телемедицины организовано направление "Телемедицинское обучение", в 2020 году было проведено 14 вебинаров.

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" и включает в себя 8 федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) и "Развитие экспорта медицинских услуг".

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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