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Экономика

Свинокомплексы RBPI получат от Нижегородской области налоговые льготы

25 марта 2021 16:09  [309] Экономика

Фото: С сайта http://rbpi.no

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области 25 марта утвердили инвестционные соглашения между правительством региона и ООО "Правдинское Свино Производство-2" (входит в норвежскую Russian Baltic Pork Invest - RBPI Group). Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Напомним, что компания, у которой уже есть на территории области два свинокомплекса, с 2018 года строит еще две свинофермы, инвестировав в них 9,64 млрд рублей. Один из новых комплексов расположится на территории Ардатовского района (ННПП-3), еще один – в Сергачском районе (ННПП-4).

Инвестиционные соглашения предусматривают государственную поддержку ООО "Правдинское Свино Производство-2" в форме льготы по налогу на имущество. Для комплекса в Ардатовском районе предусмотрена льгота в размере 281,86 млн рублей (с 1 января 2022 года до 31 декабря 2026 года), для свинофермы в Сергачском районе – 298,6 млн рублей.

Мощность каждого комплекса составляет 180 тысяч голов, и каждый рассчитан на шесть тысяч основных свиноматок полного цикла (основные свиноматки - это лучшая часть всего маточного поголовья, обладающие хорошим здоровьем, имеющие крепкую конституцию, высокую плодовитость).

Ранее сообщалось, что первый свинокомплекс компания построила в селе Елховка Вадского района (управляется ООО "ННПП"). В строительство первого комплекса инвестировано 2,5 млрд рублей.

Второй ("ННПП-2") нижегородский свинокомплекс RBPI построил в районе села Халязино Большемурашкинского района. Стоимость его создания оценивается примерно в 4 млрд рублей.

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Теги:
Законодательное собрание Льготы Сельское хозяйство
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