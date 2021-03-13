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Общество

Навигация судов "Валдай45Р" откроется в Нижегородской области в мае

25 марта 2021 17:47  [282] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Навигация судов на подводных крыльях "Валдай45Р" откроется в Нижегородской области в мае. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В навигацию 2021 года с мая мы планируем пассажирские рейсы судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" из Нижнего Новгорода в Городец и Макарьево, а также по маршруту Речной вокзал – микрорайон Юг на Автозаводе", - рассказал Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что в июне-июле могут открыться новые направления – в Павлово, Дзержинск и Васильсурск.

Отметим, что сейчас между Нижним Новгородом и Васильсурском нет железнодорожного и прямого автобусного сообщения. С запуском "Валдая 45Р" это направление может стать перспективным для организации туров выходного дня.

"Также министерство транспорта и автомобильных дорог области прорабатывает вариант открытия межрегиональных рейсов по маршрутам Нижний Новгород – Чкаловск – Сокольское – Юрьевец в Ивановской области и Нижний Новгород – Юрино в Республике Марий Эл", - добавил Глеб Никитин.

Как сообщили в региональном министерстве транспорта, сейчас началась работа по подготовке необходимой инфраструктуры.

"У нас большие планы по развитию пассажирских речных перевозок в регионе. В год 800-летия Нижнего Новгорода мы рассчитываем ввести в эксплуатацию пять скоростных пассажирских судов "Валдай 45Р" и расширить сеть маршрутов", - заявлял ранее Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что за навигацию 2020 года "Валдаи 45Р" перевезли более 2,2 тысячи пассажиров.

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Теги:
Навигация Река Судоходство
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