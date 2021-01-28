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Общество

Рейсы "Валдая" предлагается запустить из Нижнего Новгорода в Юрьевец с заходом в Сокольское

31 января 2021 11:40  [80] Общество
автор фото: Александр Воложанин

автор фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Глеб Никитин поручил проработать возможность организации рейса "Валдая" в Юрьевец с заходом в Сокольское. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

 

Согласно информации, 31 января в рамках рабочего визита в городской округ Сокольский глава региона оценил благоустройство набережной в районном центре.

 

"Получилось сделать протяженную и хорошую прогулочную зону. В этом году работы продолжатся, но их масштаб необходимо увеличивать, идти вглубь посёлка. Поможем в этом муниципалитету", - заявил Глеб Никитин.

 

В частности, в ближайшее время для развития туристического потенциала планируется решить вопрос берегоукрепления и развития судоходства. Также губернатор пригласил предпринимателей поучаствовать в создании туристской инфраструктуры: отели и гостиницы, заведения общепита.

 

По оценке принявшего участие в поездке депутата Госдумы РФ Артёма Кавинова, решения, принятые по развитию набережной, порта в Сокольском, являются принципиальными.

 

"Это одно из самых живописных мест на побережье Горьковского моря. И сегодня оно привлекает много отдыхающих. Важно поддержать начинания администрации по приведению в порядок территории. И помощь губернатора, здесь конечно существенна", - заявил парламентарий.

 

Также по итогам мероприятия Глеб Никитин поручил заместителю губернатора Сергею Морозову проработать возможность организации рейса "Валдая" в Юрьевец с заходом в Сокольское. Время в пути ориентировочно может составить 3-3,5 часа.

 

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поручил также организовать рейсы из Нижнего Новгорода в Чкаловск через Городец. Время пути в одну сторону составит около 2 часов с учетом прохождения шлюзов. Планируется, что судно начнет курсировать в 2021 году с открытием навигации. Также "Валдаи" планируют пустить до Дзержинска, Васильсурска и аэропорта "Стригино".

В прошлом году "Валдай 45Р" курсировал по двум маршрутам: до Городца и Макарьева. Всего за навигацию 2020 года было перевезено более 2,2 тысячи пассажиров. Глеб Никитин напомнил, что перевозка осуществлялась с учетом ограниченной наполняемости судна – до 30 человек.

Кроме того, были планы по организации маршрутов в Павлово.

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