Эксперт-мониторинг событий 22-26 марта 2021 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема, влияющая на нижегородскую ситуацию – российско-американские отношения

Обострение российско-американских отношений последнего времени – это не только личностные эскапады двух руководителей государств, но и более серьезные и объективные процессы, которые проявлялись ранее и будут проявляться в будущем, определяя стратегические факторы развития России.

На прошедшей неделе на фоне обострения российско-американских отношений МИД РФ отозвал посла Анатолия Антонова из США в Москву для проведения консультаций.



Как отмечает эксперт "Минин-центра", профессор, доктор исторических наук Олег Колобов, российско-американские отношения переживают сегодня серьёзнейший кризис, прежде всего по вине правительства США.

События разворачиваются в очень опасную сторону, усугубляя противоречия между Россией и США.

Сегодня необходимо этот клубок распутывать, с тем, чтобы России могла заниматься своими делами. При этом важно, чтобы это было всё разрешено на новой основе.

Америка не случайно озабочена больше всех отношениями с Россией – ее интересует новая реальность, в которой она бы традиционно доминировала, при подчинении остальных. Это концептуальная формула Pax Americana, которая определяла политику США достаточно давно, но сегодня актуализируется новыми обстоятельствами, прежде всего, внутри самих США.

Новая реальность для США, во-первых, это активное движение афроамериканцев – движение BLM (Black Lives Matter – "жизни чёрных важны"), как запрограммированный исторический ответ развития США, накладывает заметный отпечаток на политику новой администрации Байдена, и делает ее более запутанной.

Второе – это COVID-катастрофа, которую США выпестовали по своему применению, но сами остро столкнулись с ее не всегда контролируемыми последствиями.

Тем не менее в центре развития США оказывается идея создания нового сообщества, с доминированием Америки, в котором места России нет. Это надо реально понимать, максимально учитывать, но делать свою политику, не исходя из американских ценностей, а совершенно спокойно выстраивать свою российскую стратегию, на которую мы имеем право. При этом если рассматривать фактор времени и пространства, то мы в этой системе координат уже давно живём, и весьма преуспели. Главное – необходимо навести порядок, и не поддаваться на лукавые игры американцев – тогда все получится!

Сегодня России надо обратить внимание на новые факторы технологического развития, способные ее значительно продвинуть. Это, например, все, что связано с искусственным интеллектом – в этом направлении у России есть свои потенциальные возможности продвижения. Это, без сомнения, российские возможности преодоления Covid-эпидемии по всей планете – как вариант "мягкой силы" и развития научно-технического потенциала России.

Реализация подобных факторов конечно дорого стоит, но это может помочь реализовать России смысл большой мировой игры XXI века, и тем более предотвратить кризис, в который сегодня реально ставится мир.

От России многое здесь зависит: мы должны быть максимально предупредительны, отстаивать свои интересы, котировать свое пространство. Необходимо понимать, что Россия – великая держава. Это должно быть аксиомой во всех элементах развития и во всех планах действий во благо людей доброй воли планеты Земля.

Сегодня парадигма развития – это интересная и актуальная тема и для нас, и для американцев. Американцы во всех отношениях пытаются это делать, в том числе и такими странными приемами как санкции по отношению к России. Не получится, если у нас будет ответная мощная деятельность по формированию новой реальности, которая не будет выполнена по американским стандартам.

Санкции мы должны преодолеть, и такие возможности существуют, в том числе на нашей нижегородской земле. Вспомнить, к примеру потенциал развития нижегородского ВПК. При этом обстоятельства могут сложиться так, что у Америки всё пойдёт не так лазурно, как было раньше.

Но всё зависит и от направленных действий России на мировых рынках сбыта товаров и услуг, в рамках создания новой реальности. Сегодня здесь не используются имеющиеся российские возможности. Поэтому нам надо концептуально сориентироваться, и не стесняться ставить Америку на место – она этого заслуживает.

Межрегиональная тема – задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

Глава региона Иван Белозерцев задержан вместе с бизнесменом Борисом Шпигелем. Главу региона подозревают во взяточничестве в виде денег и ценностей на сумму порядка 31 миллиона рублей. В частности, речь идёт о тендерах для региональных учреждений здравоохранения на поставку и хранение лекарств и медицинских изделий в Covid-период.

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Игорь Соловьев, дело резонансное по ряду обстоятельств. Во-первых, уже давно не было задержаний такого уровня.

Последнее - в июле 2020 года по делу об организации заказных убийств был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которому грозит пожизненный срок.

В апреле 2017 года глава Удмуртии Александр Соловьев арестован по обвинению в получении взяток более чем на 139 миллионов рублей, он приговорен к 10 годам со штрафом в 275 миллионов рублей. Губернатор Кировской области Никита Белых в июне 2016 года задержан с поличным во время получения взятки в одном из столичных ресторанов, он приговорен к 8 годам колонии строгого режима. В сентябре 2015 года СК РФ пресек деятельность преступного сообщества, возглавляемого главой Республики Коми Вячеславом Гайзером, он приговорен к 11 годам колонии и штрафу в 160 миллионов рублей.

Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин был задержан в марте 2015 года по делу о коррупции, он приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.



Во-вторых, по всем признакам накануне предстоящих в сентябре выборов, "губернаторопад" не планировался – ставки делались на стабильность и на действующих руководителей регионов. Тем не менее громкое задержание состоялось, и его нельзя не связать с политическими процессами текущего избирательного года.

В частности, перед выборами остро стоит задача выработка повестки, способной легитимизировать результаты масштабной избирательной кампании, определяющей политическое развитие России минимум на ближайшую пятилетку.

Учет общественных настроений – один из факторов этого процесса. Социальная потребность в антикоррупционной политике требует соответствующих действий, но это и возможность активизации управленческих процессов в российских регионах и муниципалитетах.

Немаловажно, что в условиях ужесточения законодательства в отношении российских граждан логично и необходимы подобные действия по отношению и к представителям власти. Принцип "перед законом все равны" приобретает в этом случае действенное электоральное содержание.

В тоже время задержание пензенского губернатора в связи со злоупотреблениями в медицинской сфере обостряет и без того непростые последствия Covid-периода. Жесткая силовая "хирургия" способна как очистить управленческий организм, так и вызвать усиление массового скепсиса по отношению к управленческим органам власти.

Муниципальная тема – следственные действия в управлении МВД России по Дзержинску

Следственное управление СК России по Нижегородской области и региональное УФСБ произвело задержание группы лиц, в которую входят сотрудники ГИБДД Дзержинска. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования, совершенное с использованием своего служебного положения.)

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Алексей Орехов, следственные действия в управлении МВД Дзержинска – не просто рядовой случай по отношению к подозреваемым в мошенничестве в городском полицейском управлении – здесь есть долгая история, и, без сомнения, активное продолжение.

Дзержинск в последние годы демонстрировал тесную связь представителей силовых и контролирующих структур с местными экономическими группировками, которые активно использовали свое влияние на эти органы в своем продвижении. Это касалось городского суда, прокуратуры и местной полиции. В последнее время незаконный характер подобного сотрудничества выявляется в громких уголовных делах.

Последнее событие характерно тем, что затрагивает руководителя городского полицейского управления – Владимира Чумазина, который занял этот пост в 2012 г. в период активного устранения с поста мэра города Виктора Сопина. Примечательно, что его отец – Чумазин-старший, после известного импичмента Сопина стал в 2012 г. главой города, а в последующем возглавил службу безопасности местного предпринимателя Артамонова, который активно использовал административный ресурс для проведения скандальных сделок с муниципальной собственностью и имуществом.

Не стоит забывать и о резонансных поджогах автомобилей местных журналистов и общественных деятелей, занимающих активную гражданскую позицию по антикоррупционной проблематике. До последнего времени они оставались нераскрытыми, при фактическом попустительстве местного управления МВД.

В связи с последними следственными действиями в управлении МВД России Дзержинска, которые являются критическим дополнением уже к целому ряду факторов, следует ожидать отставку руководителя ведомства Владимира Чумазина. Данное обстоятельство закономерно встраивается в тенденцию декриминализации как управленческих, так и силовых структур разного уровня.