Эксперт-мониторинг событий 15-19 марта 2021 года от АНО "Минин-центр" Политика

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Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема, влияющая на нижегородскую ситуацию – динамика общественных настроений в России в COVID-период

На уходящей неделе были опубликованы данные социологического исследования ВЦИОМ.

По результатам опроса россияне выступили за ужесточение наказания за взяточничество и сокращение налогов, также заявили о желании вернуть прежний пенсионный возраст и казнь.

Помимо констатации острых тем, затрагивающих массовое сознание и отражающихся в различных соцопросах последнего времени, важно понимание динамики общественных настроений за последний COVID-период.

Как отмечает эксперт "Минин-центра", социолог Александр Прудник, COVID- история наложила жёсткий отпечаток на общественные настроения и массовое сознание.

В результате активного медийного продвижения COVID-19 и внедрения в общественном сознании концепции смертельной пандемии в обществе был запущен механизм самозащиты, который предусматривает прежде всего выживание в среде, несущей угрозу.

Этот механизм очень древний и очень сильный – он не поддается прямому рациональному воздействию, в тоже время сам проявляется вовне через рациональные формы.

Атмосфера страха, которая в силу разных факторов создавалась последние несколько месяцев привела к тому, что окружающая среда и другие люди стали восприниматься на индивидуальном уровне как угроза.

Фактически внушалось, что от других людей надо защищаться, т.к. они могут являться носителями смертельные угрозы.

Все компоненты COVID-истории (самоизоляция, социальная дистанция, минимум контактов и защитные средства от других) приводили к тому, что у человека развивалось устойчивое психологическое состояние осаждённой крепости.

В тоже время эти массовые настроения способствовали аккумуляции отрицательный энергии. И мы должны прекрасно понимать, что рано или поздно эта энергетика себя проявит в конкретных социальных и политических действиях. Это неизбежно, потому что человеку присуща объективация его внутреннего состояния.

Как подчеркивает эксперт, в условиях самозащиты возникают потребности и установки на жёсткие внешние рамки: диапазон вариативности социального поведения человека резко сужается, а требование к жёстким правилам поведения резко вырастает.

В результате возрастают консервативные настроения, общество готово отказаться от прежних незыблемых, прав и свобод ради достижения более узких целей защиты, что и демонстрируют результаты соцопросов последнего времени.

В этом контексте ужесточение законодательства, требования внешней жёсткости и контроля за поведением в разных аспектах принимаются массовым сознанием уже как само самой разумеющиеся, т.к. являются своеобразными ритуальными формами психологического состояния самозащиты.

Но, есть и оборотная сторона этой защитной медали – социально психологическая пружина, которая формировалась последний период, рано или поздно должна распрямиться, а зажатая социальная энергия, которую активно стимулировали мобилизационными действиями должна получить выход.

В этой связи встаёт вопрос: что планирует государство в ближайшей перспективе, и как оно будет выходить из ситуации, когда произойдёт резкий выброс сейчас зажатой социальной энергии?

Часто этот выброс происходит в массовых и неконтролируемых общественных действиях, которые могут носить и разрушительный характер.

Сейчас к этому, по крайней мере внешне, явно не готовятся. Считается что после снятия всех COVID-ограничений наступит благостное настроение.

Но как показывает достаточное количество исторических примеров подобных ситуаций – это не так. Накопленная энергия должна найти для себя выход, и в этот момент триггером может стать любое событие.

Пример – время после окончания Великой Отечественной войны 1945 г.

Период, связанный с необходимостью жесткой мобилизации, несмотря на Победу, привел к тому, что государство столкнулась с резким всплеском преступности, уровень которой зашкаливал настолько, что в отдельных регионах приходилось проводить настоящие военные операции для ее подавления.

Это было связано не с тем, что люди после войны не стали хуже, а с тем, что накопленная энергия должна была найти выход, а подготовленных форматов для этого не было. Форматы вынуждено были найдены позже.

Универсальный вариант выхода социальной энергии – предлагаемые обществу значимые проекты будущего. Даже самые фантастические, такие как советская мифологии завоевания космоса и колонизация других планет.

Но эти проекты создавали образ будущего, который аккумулировал колоссальное количество имеющейся социальной энергии.

Сегодня также важен амбициозный проект выхода из COVID-ситуации, важна необходимость создания нового проекта будущее, который и аккумулирует существующую общественную энергию.

Иначе она будет разрушать общество изнутри. И этому также есть зримые примеры. Один из последних – произошедшая и завершившиеся на наших глазах "арабская весна".

В старых, закостенелых и неэффективных государственных системах Ближнего Востока произошли революции, но при этом социальная энергия была выброшена в пустоту, она раскачала, а где-то и уничтожила государственную систему, на замкнулась снова, не открыв новых смыслов и реальностей.

Это самое опасное, потому что такое бессмысленное расходования социальной энергии приводит к деградации общества и его выпадания из исторического процесса.

Региональная тема – перспективы использования инфраструктурных облигаций в Нижегородской области

На уходящей неделе тема использования инфраструктурных облигаций в Нижегородской области получила развитие в связи со строительством дублера проспекта Гагарина.

Ранее сообщалось, что руководство Нижегородской области и ДОМ.РФ подписали меморандум о намерении использования инфраструктурных облигаций для проектов комплексного освоения территорий региона.

Как отмечает эксперт "Минин-центра", доктор экономических наук Василий Козлов, комплексное развитие новых территорий, масштабное жилищное строительство, обеспеченное комфортной транспортной и социальной инфраструктурой – весьма привлекательная цель для нижегородцев.

Обсуждая дорогу-дублер проспекта Гагарина, Глеб Никитин отмечал, что она необходима для сбалансированного развития новых городских территорий, расположенных в районе деревни Ольгино, ЖК «Новинки» и «Окский берег». Потенциально здесь планируется построить около 5 млн квадратных метров жилья, но для этого параллельно необходимо создать соответствующую инфраструктуру. Стоимость строительства дублера проспекта Гагарина составит 47 млрд рублей.

Найти ресурсы для таких масштабных проектов задача творческая, но, как показывает российская практика, не без рисков.

Смысл инфраструктурных облигаций в том, что они выпускаются под строго определенный проект. Для его реализации выбирается компания, которая занимается строительством объекта и инфраструктуры – той же дороги, электростанции, стадиона и т. д., а потом эксплуатирует его и с полученных доходов расплачивается с владельцами облигаций. Поскольку инфраструктура – вещь социально значимая и не особенно прибыльная, то в таких проектах, как правило, участвует власть (федеральная или местная).

Ее задача – гарантировать платежи по облигациям даже в том случае, если проект окупится не сразу. Купонный доход как правило получает субсидиарную поддержку.

Ищется государственно-частное партнёрство или инвесторы на концесиональной основе. Сегодня это позитивный объективный процесс.

Кроме того, именно государство или местная власть являются собственниками построенного объекта. Для таких дорогостоящих проектов нужны "длинные деньги". Облигации как раз такой финансовый инструмент.

Как правило, приобретатель облигаций после строительства инфраструктурного объекта получает его в концессию на некоторое время (чаще всего несколько десятков лет), и соответственно пользование данным объектом для третьих лиц может быть платным (например, платная дорога). Достаточно часто государство предоставляет гарантии по выпускаемым облигациям, что делает их привлекательными, так как снижает риск. Из-за длительного срока окупаемости инфраструктурных объектов, срок обращения облигаций также достаточно большой (часто несколько десятков лет).

Любые облигации (государственные или компаний) в отличие от акций считаются более надежным активом. Плата за надежность – в среднем более низкая доходность.

Однако еще один очень важный момент – это ликвидность облигаций. В ОФЗ (облигациях федерального займа) она существенно выше, и в случае если инвестору их нужно будет оперативно продать, он сможет сделать это быстро и с минимальными потерями. У региональных облигаций ликвидность ниже.

При этом нынешнее время для входа на рынок федеральных и региональных облигаций можно считать вполне подходящим: ставки по банковским вкладам устремились вниз, в то время как доходность по гособлигациям сохраняется на привлекательном уровне. Купонный доход по инфраструктурных облигациям заметно выше банковских депозитов.

Это даёт хорошие перспективы по размещению облигаций.

И вместе с тем, жизнь свидетельствует – деньги, важное, но не главное условие конечной эффективности.

Важно изначально провести тщательный анализ рисков реализации проекта.

При использовании инфраструктурных облигаций необходимо проектное управление, которое включает в себя комплекс факторов. Прежде всего определение конкретного исполнителя, также ответственность и коллаборацию всех многочисленных участников, анализ финансовой модели проекта, его бюджетную эффективность с учетом социально-экономического эффекта от реализации.

Это риск первого рода – качественное проектное управление, которое не совсем освоено нашими чиновниками.

Проектная управление сложным масштабным проектом – это задача нового типа для Нижегородской области. В сравнении с прежними проектами здесь масштаб во много раз больше.

Второй этап – это процесс размещение. В отличие от регионального займа, который размещается на пять лет, инвестиционные облигации предусматривают более длительный период. Здесь есть необходимость мобилизации финансового потенциала, создания фонда целевого назначения и привлекательных условий.

При этом проект предусматривает не мгновенный выкуп облигаций, а их этапное размещение. Далее наступает самый рискованный этап, в котором важны политический и репутационный смыслы – реализация проекта с облигациями.

Наглядный пример с евробондами 1990-х гг., которая наша область получила в благоприятных условиях: регион был лидером реформ, с высокой популярностью губернатора Немцова, размещение носило международный характер. К тому моменту мы уже научились вкладывать деньги в конкретные проекты с минимальными рисками, т.к. была отработана процедура: были SWOT-анализы, бенефициары с повышенной профессиональной ответственностью, плановая разбивка на транши и т.п.

В результате деньги Нижегородская область получила, но сменилась власть, произошло нецелевое использование заемных средств, что привело к проблемам: возврата не было, дефицит бюджета не позволял погашать проценты и выплачивать обязательства.

Еврооблигации стали финансовым бременем для области, которая быстро превратилась в регион-донор.

Сегодня инфраструктурные облигации предусматривают целевой характер использования, тем не менее – это бизнес-модель привлечения длинных денег, которая должна гарантироваться стабильностью государственной власти на всех этапах реализации. Тем более с учетом последствий COVID-периода и девелопмента как очень рискованного бизнеса с частой коррупционной составляющей.

В тоже время необходимо учитывать очевидное обстоятельство – инфраструктурные инвестиции – это механизм новых подходов мультипликации денег.

Выпуск рисковых бумаг бюджетом подразумевает появление новых рабочих мест, новые налоги, деловую активность в определенных секторах экономики и т.п.

И это позитивный процесс, который можно только приветствовать.

Муниципальная тема – приговор экс-прокурору Дзержинска

Московский районный суд Нижнего Новгорода приговорил Дмитрия Жиделева к 12 годам колонии и штрафу в 223,7 млн руб. за получение взятки, которую он, согласно версии следствия, получил будучи прокурором г. Дзержинска в 2014-2015 гг.

Также по решению суда подсудимый лишен классного чина советника юстиции.

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Игорь Соловьев, решение суда является суровым приговором экс-прокурору, который определенное время занимал должность заместителя прокурора Нижегородской области.

Казалось бы, незыблемые фигуры подвергаются наказанию, несмотря на давность содеянного.

И это во многом продолжение тенденции на декриминализацию, которая была заложена областной властью в 2018 г.

Ближайший пример – это предстоящий суд над бывшими фактическими руководителями Балахны – братьями Глушковыми, которые несмотря на бегство в Грузию, в свое время были экстрадированы на Родину.

Как отмечает эксперт, с учетом результатов текущей социологии, которая показывает, что в обществе существует острая потребность в антикоррупционных действиях, процесс декриминализации власти может стать серьезным ресурсом легитимности как муниципальной, так и областной власти.

Роль прокуратуры в этом процессе является определяющей, в связи с чем факты чистоты рядов ведомства, а также оперативного прокурорского контроля, являются позитивными.

Показательна в этой связи ситуация в том же Дзержинске, где накануне прокуратура вынесла представления о возобновлении и возвращении на дополнительное расследование уголовных дел о поджоге автомобилей журналистов и общественных деятелей, занимающих активную гражданскую позицию по антикоррупционной проблематике.

Все это является позитивными моментами в преддверии назначения нового прокурора Нижегородской области.