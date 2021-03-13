Администрация Нижнего Новгорода ищет лизингодателя для закупки ретро-трамваев Экономика

Фото: документация с сайта госзакупок

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Департамент экономического развития администрации Нижнего Новгорода объявил электронный конкурс по поиску лизингодателя для закупки одиннадцати ретро-трамваев. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно документации, компания должна приобрести трамваи самостоятельно, после чего передать их Нижнему Новгороду во временное владение и пользование до 25 декабря 2026 года. После этого администрация Нижнего Новгорода планирует их выкупить.

(фото: документация с сайта госзакупок)

Первые два вагона должны быть предоставлены лизингодателем в течение 90 дней со дня подписания контракта, еще два - в течение 120, три - в течение 150, четыре - в течение 180.

Поставщика вагонов лизингодатель выберет самостоятельно.

Начальная (максимальная цена контракта) - 945,9 млн рублей. Источник финансирования - средства бюджета города на 2022-2026 годы.

Напомним, на приобретение трамвайных вагонов в бюджет города на 2022-2023 годы заложено почти 400 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новые трамваи поступят в Нижний Новгород летом 2021 года. Они будут выглядеть, как привычные классические, но с современным оснащением. Вагоны будут использовать на маршрутах в исторической части города.