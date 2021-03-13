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Собственнику поручили скорректировать проект воссоздания "Шахматного дома"

29 марта 2021 17:32  [97] Общество
Шахматный дом до того, как его снесли до фундамента

Шахматный дом до того, как его снесли до фундамента

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Собственнику поручили скорректировать проект воссоздания "Шахматного дома" (ул.Пискунова, 35) в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Корректировка необходима для фасадов и приспособления внутренних помещений для современного использования.

"Цель этих работ – детализация чертежей в отношении элементов, составляющих предмет охраны", - пояснили в ведомстве.

Напомним, в феврале 2020 года проверка управления государственной охраны ОКН области выявила несоответствие работ проекту:

(фото: НИА "Нижний Новгород", февраль 2020 года)

- скульптурные изображения над правым ризалитом здания, выполненные в виде голов древнеримских предсказателей будущего – авгуров, установлены на плоскую поверхность опор, хотя изначально размещались на наклонной плоскости;

- левая скульптура авгура, ранее частично нависавшая над опорой, не имеет этого свеса;

- при реставрации голов авгуров допущены отступления от их исторического облика;

- отсутствует штукатурный декор лицевой плоскости опор;

- стилевая характеристика заполнений оконных проемов не соответствуют историческому облику объекта;

- конфигурация кровли ризалита изменена (кронштейны, расположенные ранее в простенках между пилонами, поддерживающие большой вынос кровли, отсутствуют. Вынос кровли не соответствует историческому).

Напомним также, что в июле прошлого года собственник "Шахматного дома" Ваган Багдасарян расторг контракт с прежним подрядчиком - ООО "РегионРесурсГрупп".

В ноябре Ваган Багдасарян заявил, что не может найти реставрационную организацию, готовую продолжить и завершить в установленные сроки работы на объекте. Тогда руководителю филиала "Росрегионреставрации" было рекомендовано помочь собственнику в выборе подрядчика. Багдасаряну был предложен список из трех организаций, обладающих необходимой лицензией. С одной из них - ООО "ИнтерПроф" - в результате был заключен договор на выполнение работ.

СПРАВКА (по данным СБИС):

ООО "ИнтерПроф" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2008 году. Генеральный директор - Астафьев Дмитрий Сергеевич. Основным видом деятельности компании является деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта. Размер уставного капитала - 10 тысяч рублей.

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Теги:
Объекты культурного наследия Проектирование Реставрация
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