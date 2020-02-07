Воссоздание "Шахматного дома" в Нижнем Новгороде не соответствует проекту Общество

Шахматный дом до того, как его снесли до фундамента

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Воссоздание "Шахматного дома" (ул. Пискунова, 35) в Нижнем Новгороде не соответствует проекту. Такие результаты показала проверка управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГО ОКН), организованная по обращению эксперта министерства культуры РФ, градозащитника Анны Давыдовой. Письмо находится в распоряжении НИА "Нижний Новгород".

"Было выявлено нарушение закона об объектах культурного наследия, а именно: стилевая характеристика заполнений оконных проемов и конфигурации кровли ризолита не соответствуют историческому облику объекта", - говорится в письме.

В отношении подрядчика (ООО "РегионРесурсГрупп"), который занимается работами по воссозданию ОКН, составлен протокол об административном правонарушении, материалы дела направлены в Нижегородский районный суд. Обращение Анны Давыдовой также направлено в инспекцию государственного строительного надзора Нижегородской области.

Облик "Шахматного дома" предписано привести к историческому в соответствии с проектной документацией от 10 мая 2018 года.

В УГО ОКН Нижегородской области отметили, что проведение работ на объекте приостановлено с 1 ноября 2019 года и возобновится в весенний период, при установления положительного теплового режима.

Ранее сообщалось, что "Шахматный дом" в Нижнем Новгороде должны были восстановить к весне. В письме управления госохранкультуры сообщается о том, что разрешение на проведение работ выдано на срок до 29 августа 2020 года.

("Шахматный дом" в конце января, фото: НИА "Нижний Новгород")

Напомним, строительство на месте ОКН регионального значения "Особняк Троицкого" началось в июле 2019 года. Проект воссоздания здания, разработанный ООО "Возрождение", был дополнен нижегородским филиалом АО "Владимирреставрация", и получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Осенью 2019 года нижегородские градозащитники выразили опасения, что здание в итоге будет лишь отдаленно напоминать "Шахматный дом". В УГО ОКН тогда заверили, что все конструкции особняка воссоздаются в первоначальных геометрических размерах, что теперь не соответствует проекту.