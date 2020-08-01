Воссоздание "Шахматного дома" в Нижнем Новгороде продолжит другой подрядчик Общество

Шахматный дом до того, как его снесли до фундамента

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Воссоздание "Шахматного дома" в Нижнем Новгороде продолжит другой подрядчик. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГО ОКН НО).

В июле 2020 года ООО "РегионРесурсГрупп" уведомило управление о расторжении договора с Ваганом Багдасаряном на выполнение работ.

Позднее собственник сообщил, что уже заключил договор с "другой подрядной организацией, имеющей лицензию Министерства культуры РФ для работы на объектах культурного наследия".

При этом заявление о выдаче разрешения на продолжение работ по реставрации объекта еще не поступило.

"После выдачи управлением разрешения в установленном законом порядке будут выполнены работы по реставрации фасадов памятника с учетом устранения выявленных нарушений в целях приведения объекта к его историческому облику", - пообещали в УГО ОКН НО.

(фото: НИА "Нижний Новгород")

Напомним, в феврале проверка управления государственной охраны ОКН выявила несоответствие работ проекту:

- скульптурные изображения над правым ризалитом здания, выполненные в виде голов древнеримских предсказателей будущего – авгуров, установлены на плоскую поверхность опор, хотя изначально размещались на наклонной плоскости;

- левая скульптура авгура, ранее частично нависавшая над опорой, не имеет этого свеса

- при реставрации голов авгуров допущены отступления от их исторического облика;

- отсутствует штукатурный декор лицевой плоскости опор;

- стилевая характеристика заполнений оконных проемов не соответствуют историческому облику объекта;

- конфигурация кровли ризалита изменена (кронштейны, расположенные ранее в простенках между пилонами, поддерживающие большой вынос кровли, отсутствуют. Вынос кровли не соответствует историческому).

(фото: Анна Давыдова)

В отношении ООО "РегионРесурсГрупп", проводившей работы на объекте, был составлен протокол об административном правонарушении, материалы направлены в Нижегородский районный суд. Также исполнителю работ было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Напомним также, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Сергею Морозову дополнительно взять на контроль ход работ в "Шахматном доме". А собственнику здания - вернуть авгурам оригинальный облик.

Ранее сообщалось, что "Шахматный дом" в Нижнем Новгороде должны были восстановить к весне этого года.

Отметим, что строительство на месте ОКН регионального значения "Особняк Троицкого" началось в июле 2019 года. Проект воссоздания здания, разработанный ООО "Возрождение", был дополнен нижегородским филиалом АО "Владимирреставрация", и получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Осенью 2019 года нижегородские градозащитники выразили опасения, что здание в итоге будет лишь отдаленно напоминать "Шахматный дом". В УГО ОКН тогда заверили, что все конструкции особняка воссоздаются в первоначальных геометрических размерах, что теперь не соответствует проекту.