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Общество

Суд признал "РЖД" виновным в загрязнении почвы нефтеотходами в Кстовском районе

30 марта 2021 09:49  [175] Общество

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

ОАО "РЖД" признано виновным в загрязнении почвы нефтеотходами в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Согласно информации, в октябре 2020 года рядом с железнодорожной станцией "Зелецино" в Кстовском районе в лесу обнаружены нефтепродукты.

В ходе осмотра территории было установлено, что вещество, обнаруженное на почве, относится к IV классу опасности.

Превышение содержания нефтепродуктов в почве загрязненного участка в сравнении с фоновыми значениями на разных глубинах доходит до 37 раз. Общая площадь загрязнения составила 777,2 кв. м.

На участок, где была обнаружена яма с мазутом, оформлен договор сервитута между собственником и ОАО "РЖД".

В суде было установлено, что РЖД не было предпринято всех возможных и зависящих от него мер для обеспечения соблюдения правил и норм земельного и природоохранного законодательства. Действия компании причинили непосредственный вред почве, как объекту охраны окружающей среды.

В этой связи суд признал компанию виновной и наложил штраф в размере 40 тысяч рублей.

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Теги:
Природа и экология Росприроднадзор
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