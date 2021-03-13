Руководство нижегородского ЛУ МВД России на транспорте задержано из-за взятки в 1 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Руководство нижегородского ЛУ МВД России на транспорте задержано из-за взятки в 1 млн рублей. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.

Согласно информации, сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере" в отношении сотрудников из числа руководящего состава нижегородского ЛУ МВД России на транспорте.

Следствием установлено, что подозреваемые в декабре 2020 года получили в качестве взятки более 1 млн рублей с части денежных средств, полагающихся в виде премии сотрудникам отдела полиции, в размере от 10 000 до 15 000 рублей с каждого.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий. Расследование продолжается.

Вскоре виновным будет предъявлено обвинение.

Напомним, что начальник нижегородского ЛУ МВД России на транспорте Алексей Епишин уже задержан.

Ранее сообщалось, что УФСБ проводит обыски по месту работы и жительства обвиняемых.