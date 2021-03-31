Заболеваемость ОРВИ среди нижегородцев ниже эпидпорога на 35% Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Нижегородской области в настоящее время ниже эпидемиологического порога на 35%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

При этом в управлении добавляют, что есть превышение эпидпорога среди нижегородцев, старше 15 лет.

Неделей ранее заболеваемость была ниже эпидпорога на 22,8%.

Сейчас в регионе циркулируют такие вирусные инфекции, как COVID-19, риновирусы, сезонные коронавирусы, метапневмовирусы и парагрипп.

Вирусы гриппа до сих пор не регистрировались. Напомним, что циркуляция вирусов гриппа этой зимой впервые в истории отсутствовала на территории Нижегородской области.