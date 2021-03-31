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Общество

Карантин по COVID-2019 и ОРВИ действует почти в 9% нижегородских школ и детсадов

31 марта 2021 12:13  [86] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Карантин по COVID-2019 и ОРВИ по данным на 30 марта действует в 9,2% существующих в Нижегородской области школ и детсадов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Во время карантина в школах и детсадах частично приостанавливается воспитательный процесс или осуществляется переход на дистанционный формат обучения.

Напомним, что двумя неделями ранее карантин действовал в 4,7% образовательных учреждений региона.

Напомним также, что в настоящее время заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Нижегородской области ниже эпидемиологического порога на 35%.

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Теги:
Карантин ОРВИ Школы
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