Карантин по COVID-2019 и ОРВИ действует почти в 9% нижегородских школ и детсадов

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Карантин по COVID-2019 и ОРВИ по данным на 30 марта действует в 9,2% существующих в Нижегородской области школ и детсадов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Во время карантина в школах и детсадах частично приостанавливается воспитательный процесс или осуществляется переход на дистанционный формат обучения.
Напомним, что двумя неделями ранее карантин действовал в 4,7% образовательных учреждений региона.
Напомним также, что в настоящее время заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Нижегородской области ниже эпидемиологического порога на 35%.
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