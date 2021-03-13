Карантин по COVID-2019 и ОРВИ действует почти в 5% нижегородских школ и детсадов Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Карантин по COVID-2019 и ОРВИ действует почти в 5% существующих в Нижегородской области школ и детсадов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В управлении пояснили, что по данным на 16 марта карантин действует в 4,7% образовательных учреждений.

Во время карантина в школах и детсадах частично приостанавливается воспитательный процесс или осуществляется переход на дистанционный формат обучения.

Напомним, что неделю назад карантин действовал в 8% школ и детсадов.

Напомним также, что в настоящее время заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Нижегородской области ниже эпидемиологического порога на 22,8%.