Карантин по COVID-2019 и ОРВИ действует почти в 5% нижегородских школ и детсадов

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Карантин по COVID-2019 и ОРВИ действует почти в 5% существующих в Нижегородской области школ и детсадов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В управлении пояснили, что по данным на 16 марта карантин действует в 4,7% образовательных учреждений.
Во время карантина в школах и детсадах частично приостанавливается воспитательный процесс или осуществляется переход на дистанционный формат обучения.
Напомним, что неделю назад карантин действовал в 8% школ и детсадов.
Напомним также, что в настоящее время заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Нижегородской области ниже эпидемиологического порога на 22,8%.
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