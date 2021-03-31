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Пункты вакцинации от COVID-19 откроют в ТЦ Нижегородской области

31 марта 2021 17:00  [216] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Пункты вакцинации от COVID-19 откроют в торговых центрах Нижегородской области. Такую информацию опубликовал заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.

Речь о пунктах вакцинации в торговых центрах зашла после того, как один из подписчиков задал министру соответствующий вопрос. Нижегородец поинтересовался об открытии пунктов в торговых центрах или в передвижных пунктах, поскольку считает визит в поликлинику небезопасным для населения из группы повышенного риска.

"Такие пункты будут. Ждём объёмов вакцин", - написал в ответ Давид Мелик-Гусейнов, не уточнив когда это произойдет.

Стоит отметить, что пункты вакцинации в торговых центрах уже открыты в Москве и Санкт-Петербурге. Там можно сделать прививку без предварительной записи. При этом пункты иногда закрываются из-за нехватки препаратов.

Напомним, что массовая вакцинация в Нижегородской области стартовала 18 января. По данным на 15 марта прививку от коронавируса сделали уже около 122 тысяч нижегородцев, а две аппликации вакцины получили 74 тысячи жителей региона.

Вакцинация в Нижегородской области ведется препаратом "Спутник V". Однако, как ранее сообщал Давид Мелик-Гусейнов, в перспективе не исключены поставки вакцины "ЭпиВакКорона". Это произойдет когда производство и поставки данного препарата в регион будут налажены.

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Теги:
Вакцина Коронавирус Торговый центр
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