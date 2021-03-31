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Обязательная самоизоляция для граждан в возрасте 65+ отменена в Нижегородской области. Об этом говорится в указе "О введении режима повышенной готовности", подписанном губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
Работодателям, у которых трудятся граждане в возрасте 65+, рекомендовано в приоритетном порядке переводить сотрудников этой категории, по возможности, на дистанционную деятельность.
"В связи с тем, что ситуация с заболеваемостью постепенно стабилизируется, принято решение о прекращении обязательной самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше. Но мы сохраняем этот пункт в виде рекомендации. Я очень прошу нижегородцев старшего возраста крайне внимательно относиться к своему здоровью и избегать мест скопления людей", - отметил Глеб Никитин, комментируя внесение изменений в указ.
Изменения в указ губернатора вступают в силу 1 апреля.
Напомним, что обязательные больничные для работающих пенсионеров-нижегородцев завершились 31 марта.
С 1 апреля проездные для нижегородских пенсионеров разблокируют автоматически.
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