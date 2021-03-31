Обязательная самоизоляция для граждан в возрасте 65+ отменена в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Обязательная самоизоляция для граждан в возрасте 65+ отменена в Нижегородской области. Об этом говорится в указе "О введении режима повышенной готовности", подписанном губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Работодателям, у которых трудятся граждане в возрасте 65+, рекомендовано в приоритетном порядке переводить сотрудников этой категории, по возможности, на дистанционную деятельность.

"В связи с тем, что ситуация с заболеваемостью постепенно стабилизируется, принято решение о прекращении обязательной самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше. Но мы сохраняем этот пункт в виде рекомендации. Я очень прошу нижегородцев старшего возраста крайне внимательно относиться к своему здоровью и избегать мест скопления людей", - отметил Глеб Никитин, комментируя внесение изменений в указ.

Изменения в указ губернатора вступают в силу 1 апреля.

Напомним, что обязательные больничные для работающих пенсионеров-нижегородцев завершились 31 марта.

С 1 апреля проездные для нижегородских пенсионеров разблокируют автоматически.