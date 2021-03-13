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Общество

Проездные для нижегородских пенсионеров разблокируют автоматически

28 марта 2021 11:38  [624] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Льготные проездные пенсионеров Нижегородской области разблокируют автоматически. Об этом сообщили в Ситикард.

Напомним, что 31 марта для нижегородцев в возрасте 65+ завершается режим обязательной самоизоляции и с 1 апреля они могут начать пользоваться льготными транспортными картами, которые были заблокированы с ноября 2020 года.

"Для того чтобы вновь оплачивать проезд картами, льготникам никуда обращаться не нужно: все произойдет автоматически при первой поездке в транспорте", - рассказали в Ситикард.

Напомним, что в начале пандемии коронавируса в Нижегородской области было заблокировано действие всех льготных проездных, но в начале лета транспортные карты жителей региона, кроме пенсионеров, вновь начали действовать.

Однако, разблокировка проездного произошла не у всех. Для разъяснений граждане начали обращаться в офисы Ситикарда и около пунктов продаж компании образовывались огромные очереди, что вызвало общественный резонанс.

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Теги:
Пенсионеры Транспорт
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