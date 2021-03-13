Проездные для нижегородских пенсионеров разблокируют автоматически

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Льготные проездные пенсионеров Нижегородской области разблокируют автоматически. Об этом сообщили в Ситикард.
Напомним, что 31 марта для нижегородцев в возрасте 65+ завершается режим обязательной самоизоляции и с 1 апреля они могут начать пользоваться льготными транспортными картами, которые были заблокированы с ноября 2020 года.
"Для того чтобы вновь оплачивать проезд картами, льготникам никуда обращаться не нужно: все произойдет автоматически при первой поездке в транспорте", - рассказали в Ситикард.
Напомним, что в начале пандемии коронавируса в Нижегородской области было заблокировано действие всех льготных проездных, но в начале лета транспортные карты жителей региона, кроме пенсионеров, вновь начали действовать.
Однако, разблокировка проездного произошла не у всех. Для разъяснений граждане начали обращаться в офисы Ситикарда и около пунктов продаж компании образовывались огромные очереди, что вызвало общественный резонанс.
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