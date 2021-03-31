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Происшествия

УФСБ проводит обыски в ООО "Юта" в Нижнем Новгороде

01 апреля 2021 11:14  [323] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

УФСБ проводит обыски в ООО "Юта" в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, обыски проводят сотрудники УФСБ по Нижегородской области совместно со следователями СК России в том числе и на производственных площадях фирм, входящих в ГК "Гармония-Нижегородец" в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

В частности, сейчас обыскивают офисы ООО "Юта", которая специализируется на продаже алкоголя.

Ранее сообщалось, что обыски проходят и дома у нижегородского бизнесмена Сергея Моторкина. Предварительная версия - незаконные финансовые операции и вывод миллиардов рублей за рубеж.

Напомним, что в 2019 году ГК "Гармония" подозревалась в уклонении от уплаты налогов на сумму в 3 млрд рублей.

В состав ГК "Гармония" входят ряд предприятий, в числе которых ООО ТП "Нижегородец", ООО "ЮТА-НН", ООО "ЮТА", ООО фирма "Магистраль", ООО "Верус Групп", ООО "ЖК "Севастопольский" и ООО "Каменищенский карьер".

В качестве обвиняемых по данному уголовному делу привлечены руководитель ТП "Нижегородец" Вадим Смирнов и финансовый директор этой организации Наталья Демина. Однако обвиняемые скрылись от следствия, в связи с чем их объявили в международный розыск.

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Теги:
Мошенничество Обыск Уголовное дело
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