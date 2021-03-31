Обыски проходят в доме нижегородского бизнесмена по делу Михаила Жижина

Обыски проходят в доме нижегородского бизнесмена по делу экс-депутата Думы Нижнего Новгорода Михаила Жижина. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, обыски проводят сотрудники УФСБ по Нижегородской области и следователи СК России.
По предварительной информации причиной визита к директору подконтрольных ГК "Гармония-Нижегородец" (принадлежит бизнесмену Михаилу Жижину) ООО "Юта" и ООО "Юта-НН" Сергею Моторкину стали незаконные финансовые операции и вывод миллиардов рублей за рубеж.
Дальнейшая информация в настоящее время уточняется.
Напомним, Михаил Жижин был депутатом IV созыва Думы Нижнего Новгорода.
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