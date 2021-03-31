Памятник Максиму Горькому в Ковалихинском сквере установят в 2021 году Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Памятник Максиму Горькому в Ковалихинском сквере Нижнего Новгорода установят в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

Речь о планах восстановить демонтированный в 2012 году памятник писателю шла еще в 2017 году. В марте городская администрация сообщила о планах восстановить памятник, в сентябре того же года нижегородцы проголосовали за установку скульптуры в сквере на ул. Ковалихинской. Однако после этого дату установки скульптуры несколько раз переносили, ссылаясь, в том числе на организационные вопросы.

В конце 2017 года памятник планировали установить весной 2018 года.

Сегодня, 1 апреля, депутаты городской думы совместно с комитетом по увековечению памяти выдающихся личностей Нижнего Новгорода провели выездное рабочее совещание в сквере "Ковалихинский" по вопросу установки в нем памятника Максиму Горькому.

В ходе совещания стало известно, что памятник будет установлен в этом году. Участники совещания обсудили возможность установки памятника не в центре сквера, как планировалось ранее, а в литературной зоне, располагающейся со стороны улицы Семашко. В ближайшее время начнется разработка эскиза постамента, на котором будет установлен памятник.

Планируется, что скульптура расположится на невысоком постаменте.

Памятник Максиму Горькому работы скульптора Андрея Кикина был установлен в парке имени Кулибина в начале 40-х годов прошлого века. При благоустройстве парка в начале 2010 годов памятник был демонтирован, поскольку не вписывался в концепцию.

Когда скульптуру решили восстановить, то для удобства транспортировки ее разделили на три части. В настоящее время нижняя часть памятника находятся во дворе многоквартирных домов на улице Рождественской, а торс и голова хранятся в мастерской скульптора Алексея Щитова.