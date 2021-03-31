Открытие в августе: выставочные площади НГХМ увеличены на 30% Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Главное здание Нижегородского государственного художественного музея (Губернаторский дом – Кремль, 3) планируется открыть после реставрации в конце июля - начале августа. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания на объекте 1 апреля 2021 года.

Как рассказал журналистам генеральный директор компании-подрядчика (ЗАО "СМУ-77") Владимир Молоканов, в настоящее время специалисты заканчивают основные работы. После этого будут проведены клининговые процедуры, и начнется переезд фондов музея.

Директор НГХМ Роман Жукарин пояснил, что в здании в формате постоянной экспозиции будут представлены шедевры русского искусства, начиная с Древней Руси, заканчивая началом ХХ века.

Отметим, что в Доме Сироткина (корпус НГХМ, Верхневолжская набережная, 3) уже организована выставка западноевропейского искусства XV-XX веков, а в Выставочном комплексе (корпус НГХМ, пл. Минина и Пожарского, 2/2) в будущем будут показаны экспонаты XX века. Отдельное внимание уделят авангарду. Таким образом коллекция НГХМ разделена на хронологические блоки по трем зданиям.

(будущее общественное пространство на первом этаже, фото: НИА "Нижний Новгород")

В ходе реставрационных работ Губернаторский дом значительно изменился. Так, в здании стало на 30% больше выставочных площадей. Это стало возможно за счет переезда офисной части музея в цоколь здания, а реставрационной мастерской - в Дом Сироткина.

"Мы значительно расширили выставочное пространство, выстроили логику посещения музея, чтобы более полноценно показывать наше собрание. Это позволит нам показать те вещи, из наших коллекций, которые мы не имели физической возможности выставлять ранее", - пояснил Роман Жукарин.

На первом этаже будет размещена экспозиция древнерусского искусства и залы для привозных выставок. Кроме того, там разместятся кафе, магазин и читальный зал, где посетители смогут познакомиться с литературой по истории искусства.

(цветовые решения выставочных залов, фото: НИА" Нижний Новгород")

Первая грандиозная выставка запланирована на август. Речь идет о проекте "Великие коллекции — нижегородцам", который будет реализован на всех трех площадках НГХМ. Экспонаты музея представят вместе с картинами фондов Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и Государственного исторического музея.

"Таким образом мы вписываем наши работы в повестку федерального значения, сочетая экспонаты разных музеев", - сказал Роман Жукарин.

Второй этаж будет посвящен искусству XVII-XIX веков, третий – концу XIX и начала XX веков. При этом тематические залы, посвященные работам конкретных художников, сохранятся. Зал на третьем этаже станут использовать для лекций, мастер-классов и конференций.

(зал на третьем этаже, фото НИА "Нижний Новгород")

Владимир Молоканов отметил, что на втором и третьем этажах были отреставрированы шесть исторических залов. Цвета стен подобраны такие, какими они были до революции. Их восстановили по архивным фотографиям. Также были сохранены деревянные двери и паркетные полы, отреставрирована и восстановлена лепнина.

При этом сейчас реализуется задача - сделать музей современным. В некоторых залах уже установили специальное оборудование, позволяющее корректировать освещение. В скором будущем в залах установят кондиционеры, увлажнители и осушители для поддержания подходящего климата. Для этого сейчас объявлена конкурсная процедура.

"Раньше здесь стены были больничного цвета . Интерьеры не то, чтобы сильно напоминали о богатом прошлом здания. Много лепнины было утеряно. Эти вещи сейчас восстанавливаются. К тому же в музее невозможно было нормально смотреть картины. Они висели очень близко и подавляли друг друга. Сейчас мы сможем развесить их так, чтобы человек мог разглядеть все величие. Это будет место, достойное тех фондов, что у нас есть", - заявил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Он рассказал, что первоначально на реставрацию главного здания НГХМ было заложено 160 млн рублей. Затем количество запланированных работ было увеличено и бюджет вырос до 207 млн рублей. Финансирование осуществляется из федерального и регионального бюджетов в пропорции 74 на 26 процентов.

СПРАВКА:

Губернаторский дом является объектом культурного наследия федерального значения. Ранее в нем проживали руководители Нижегородской губернии. Считается, что план расположения здания начертил император Николай I.