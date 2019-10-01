Ресторан, фитнес-клуб и спа-салон планируется отрыть в нижегородском "Доме чекиста" Бизнес

Ресторан, фитнес-клуб и спа-салон планируется отрыть в нижегородском объекте культурного наследия регионального значения "Дом-коммуна "Дом чекиста" (ул. Малая Покровская, 16). Как сообщается на сайте госзакупок, ООО ФИРМА "СС Проект" разработает проект приспособления дома под современное использование.

Основное функциональное назначение дома по проекту остается жилым. Квартиры будут располагаться со 2 по 6 этажи (общая площадь квартир 4800 м2). Также предусмотрен подземный этаж (закрытая автостоянка). На первом этаже предусмотрены ресторан 450 м2; спа-салон 170 м2; фитнес-клуб 510 м2; арендные помещения 620 м2 и служебные помещения 80 м2.

Работы по разработке проекта должны быть выполнены в срок с 10 октября этого года до 30 апреля 2021 года. Сумма контракта составляет 12 млн рублей.

Договор с ООО ФИРМА "СС Проект" является субподрядным по отношению к контракту, заключенному между ННГАСУ и ООО "Комплекс-Строй".

Напомним, год назад управление госохранкультуры намерено было обратиться в суд по изъятию нижегородского "Дома чекиста" у собственников – компании ООО "Комплекс-Строй". Они должны были законсервировать объект для защиты здания от проникновения посторонних. По факту это было сделано, но здание по-прежнему находится в заброшенном состоянии.

В феврале 2018 года УГООКН НО повторно выдавало собственнику предписание законсервировать "Дом Чекиста" к апрелю 2018 года.

Напомним, что весной 2017 года по итогам очередных проверок собственник не исполнил ранее выдвинутые требования, поэтому в отношении него было составлено два протокола об административных правонарушениях. При этом в 2013 году "Комплекс-Строй" заявлял, что реконструкция бывшего "Дома чекиста" начнется в 2014 году.

"Дом чекиста" 1932 года постройки – нежилое пятиэтажное здание общей площадью 6 084 кв.м., объект культурного наследия регионального значения. Ранее в здании находился Дом культуры ГУВД. С 1998 года оно находится в неудовлетворительном состоянии.

Нежилые помещения площадью 5 161 кв.м. находятся в собственности ООО "Комплекс-Строй" (85%), нежилые помещения – в собственности РФ. Земельный участок под зданием – в собственности РФ.

СПРАВКА:

ООО ФИРМА "СС Проект" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2010 году. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Генеральный директор и единственный учредитель Людмила Львовна Сомова. Основной вид - деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях.