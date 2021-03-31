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Происшествия

Пожар в ангарах с макулатурой в Автозаводском районе потушили спустя несколько часов

04 апреля 2021 09:18  [79] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пожар в ангарах с макулатурой в Автозаводском районе Нижнего Новгорода потушили спустя несколько часов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре на ул. Монастырка д. 20 поступило 3 апреля в 22:50.

Изначально площадь пожара составляла 3,5 тысячи кв. м. В полночь пожар был локализован - его площадь составила 4 тысячи кв. м.

С огнем удалось справиться только к 2:57. Пожар был ликвидирован на площади 4 тысячи кв. м. 

К тушению привлекались 85 спасателей, использовалась 21 единица техники.

В результате пожара никто не пострадал. Его причины устанавливаются.

Ранее ГУ МЧС России по Нижегородской области предоставило видео пожара, записанное с помощью квадрокоптера. 

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Теги:
Автозаводский район Пожар
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