ГАЗ рассматривает возможность организовать сборку LCV в Узбекистане Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Группа ГАЗ рассматривает возможность создать сборочное производство легких коммерческих автомобилей (LCV) на территории Узбекистана. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что глава региона сегодня – 5 апреля, находится в Узбекистане с рабочим визитом, где выступил с докладом на пленарной сессии межрегионального форума "Россия – Узбекистан: промышленный диалог" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром". Главной темой стало торгово-экономическое сотрудничество Нижегородской области с Республикой Узбекистан.

Кроме того, Глеб Никитин принял участие в церемонии передачи Группой ГАЗ медицинских автомобилей. Узбекистан приобрел 20 машин скорой помощи.

"Группа ГАЗ активно развивает свое сотрудничество с автомобильным рынком Узбекистана. Автомобильная продукция востребована в медицине, социальной сфере и сфере ЖКХ, пассажирских и грузовых перевозках, а также в малом и среднем бизнесе", - сказал в ходе форума губернатор Нижегородской области.

Он добавил, что проект Группы ГАЗ по организации сборочного производства легкой коммерческой техники на сегодняшний день находится в разработке.