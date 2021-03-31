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Бизнес

ГАЗ рассматривает возможность организовать сборку LCV в Узбекистане

05 апреля 2021 16:30  [49] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Группа ГАЗ рассматривает возможность создать сборочное производство легких коммерческих автомобилей (LCV) на территории Узбекистана. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что глава региона сегодня – 5 апреля, находится в Узбекистане с рабочим визитом, где выступил с докладом на пленарной сессии межрегионального форума "Россия – Узбекистан: промышленный диалог" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром". Главной темой стало торгово-экономическое сотрудничество Нижегородской области с Республикой Узбекистан.

Кроме того, Глеб Никитин принял участие в церемонии передачи Группой ГАЗ медицинских автомобилей. Узбекистан приобрел 20 машин скорой помощи.

"Группа ГАЗ активно развивает свое сотрудничество с автомобильным рынком Узбекистана. Автомобильная продукция востребована в медицине, социальной сфере и сфере ЖКХ, пассажирских и грузовых перевозках, а также в малом и среднем бизнесе", - сказал в ходе форума губернатор Нижегородской области.

Он добавил, что проект Группы ГАЗ по организации сборочного производства легкой коммерческой техники на сегодняшний день находится в разработке.

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Теги:
Автопром Группа ГАЗ Международное сотрудничество
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