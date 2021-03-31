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Общество

Еще два низководных автомоста затопило в Нижегородской области

06 апреля 2021 14:12  [1] Общество
Мост в Навашинском районе

Мост в Навашинском районе

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще два низководных автомобильных моста затопило в Нижегородской области 6 апреля 2021 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Речь идет о мостах в Гагинском районе в 5 км от с. Мишуково и в Навашинском - в 9 км от п. Теша. Причиной подтопления послужило повышение уровня воды в реках Пьяна и Теша.

В обоих случаях жилые дома в зону затопления не попали. Эвакуации жителей не потребовалось.

Однако с п. Теша в Навашинском районе сейчас полностью нарушено автомобильное сообщение. Объездных путей нет. Сообщение с поселком осуществляется на пригородных электропоездах.

Автомобильное сообщение с с. Мишуково не нарушено. Движение организовано по объездной грунтовой автодороге через д. Ройка. Детей школьного возраста временно перевели на дистанционное обучение.

Напомним, всего в Нижегородской области на сегодняшний день подтоплено девять мостов. Шесть из них затопило в минувшие выходные. Первый случай подтопления низководного автомобильного моста был зарегистрирован 2 апреля.

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Теги:
Гагинский район МЧС Навашинский городской округ
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