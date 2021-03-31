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Культура и отдых

Выставка "Александр Невский. 800 лет с Россией" откроется в Нижнем Новгороде

07 апреля 2021 08:42  [97] Культура и отдых

Выставка "Александр Невский. 800 лет с Россией" откроется в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, 14 апреля состоится ряд мероприятий, приуроченных к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского.

Так, в 12:00 в выставочном зале НГХМ откроется выставка РОСФОТО "Александр Невский. 800 лет с Россией".

Основу экспозиции составляют цифровые копии дореволюционных фотографий, выполненных Иваном Барщевским, одним из первых мастеров, документировавших для истории объекты национального культурного наследия.

В этот же день в 13:30 в усадьбе Рукавишниковых начнется научно-практическая конференция.

Там же состоится передача на вечное хранение в фонды музея-заповедника скульптурного изображения Александра Невского, изготовленного на ворсменском предприятии народных художественных промыслов "Саро".

Напомним, что в мае 2021 года исполнится 800 лет со дня рождения Александра Невского – русского великого князя, полководца и православного святого. Центром всероссийских торжеств станет Санкт-Петербург и Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, где покоятся его мощи.

Кроме того, в 2021 году планируют открыть на Чудском озере музей-диораму, посвященную Ледовому побоищу. Центром торжеств в Нижегородской области станет Городец, где в Феодоровском монастыре князь Александр Невский принял монашеский постриг. В этой обители окончился жизненный путь великого князя.

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Теги:
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