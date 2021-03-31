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Общество

Научную лабораторию планируется открыть при океанариуме на Гребном канале в Нижнем Новгороде

07 апреля 2021 11:17  [70] Общество

Фото: с сайта depositphotos

Научную лабораторию планируется открыть при океанариуме на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ООО "Аквариум", которое является инвестором.

В ней будут проводиться исследовательские работы в области ихтиологии, биохимии и аквариумистики, в том числе с привлечением нижегородских научных учреждений.

Также ООО "Аквариум" собирается оборудовать в океанариуме кабинеты, где будут проводиться лекции для детей о современных проблемах экологии, морской и пресноводной флоре и фауне, а также использовании ресурсов планеты.

"Образовательные экскурсии, организованные профессиональными гидами, позволят детям и взрослым не только наблюдать за подводными обитателями, но и расширить кругозор и углубить свои знания", - добавили в компании.

Кроме того, инвестор считает, что объект может использоваться как площадка для проведения семинаров и конференций по направлению экологии и сохранения водной среды. 

Напомним, океанариум будет построен рядом с парком Победы. Сейчас идут процедуры по предоставлению участка инвестору.

Здание построят трехэтажным общей площадью площадью 3400 кв.м. Еще 1800 кв.м. будет занимать, пристроенный к нему фудкорт. 

Как сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области, объем инвестиций в проект составит 1,3 млрд рублей. Проект реализуется полностью за счет внебюджетных источников (собственных и привлеченных средств инвестора). Срок строительства - 24 месяца.

Ранее правительство Нижегородской области рассчитывало на участие в федеральной программе с другим проектом - строительства океанариума на Бору.

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Теги:
Наука Океанариум Строительство
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