Фото:
Научную лабораторию планируется открыть при океанариуме на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ООО "Аквариум", которое является инвестором.
В ней будут проводиться исследовательские работы в области ихтиологии, биохимии и аквариумистики, в том числе с привлечением нижегородских научных учреждений.
Также ООО "Аквариум" собирается оборудовать в океанариуме кабинеты, где будут проводиться лекции для детей о современных проблемах экологии, морской и пресноводной флоре и фауне, а также использовании ресурсов планеты.
"Образовательные экскурсии, организованные профессиональными гидами, позволят детям и взрослым не только наблюдать за подводными обитателями, но и расширить кругозор и углубить свои знания", - добавили в компании.
Кроме того, инвестор считает, что объект может использоваться как площадка для проведения семинаров и конференций по направлению экологии и сохранения водной среды.
Напомним, океанариум будет построен рядом с парком Победы. Сейчас идут процедуры по предоставлению участка инвестору.
Здание построят трехэтажным общей площадью площадью 3400 кв.м. Еще 1800 кв.м. будет занимать, пристроенный к нему фудкорт.
Как сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области, объем инвестиций в проект составит 1,3 млрд рублей. Проект реализуется полностью за счет внебюджетных источников (собственных и привлеченных средств инвестора). Срок строительства - 24 месяца.
Ранее правительство Нижегородской области рассчитывало на участие в федеральной программе с другим проектом - строительства океанариума на Бору.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+